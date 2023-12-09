Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отметил, что в недрах региона скрыты энергия и тепло, которые согревают миллионы россиян. Об этом он сообщил 10 декабря в день рождения региона.
«Ямалу — 93! Наш край — родина дерзких мечтателей и самоотверженных трудяг. С архивных кадров смотрят на нас молодые и бесстрашные покорители Севера. Они знают: в недрах этой земли скрыт колоссальный потенциал. И верят, что смогут подарить его всей стране. Суровая земля открылась смельчакам, сегодня ее энергия и тепло согревают миллионы россиян», — написал губернатор Ямала в telegram-канале.
Также свой день рождения празднует сегодня ХМАО. Губернатор Югры Наталья Комарова вручила жителям государственные и окружные награды, почетные грамоты и благодарности президента РФ Владимира Путина, а также премии губернатора. Она также рассказала, что главы муниципальных образований ХМАО в честь праздника сделали книгу из детских рисунков.
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