09 декабря 2023
08 декабря 2023

Губернатор Артюхов указал на лучшие качества ЯНАО в день рождения региона. Видео

Губернатор Артюхов: энергия и тепло ЯНАО согревают миллионы россиян
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов отметил вклад ЯНАО в Россию Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отметил, что в недрах региона скрыты энергия и тепло, которые согревают миллионы россиян. Об этом он сообщил 10 декабря в день рождения региона.

«Ямалу — 93! Наш край — родина дерзких мечтателей и самоотверженных трудяг. С архивных кадров смотрят на нас молодые и бесстрашные покорители Севера. Они знают: в недрах этой земли скрыт колоссальный потенциал. И верят, что смогут подарить его всей стране. Суровая земля открылась смельчакам, сегодня ее энергия и тепло согревают миллионы россиян», — написал губернатор Ямала в telegram-канале.

Также свой день рождения празднует сегодня ХМАО. Губернатор Югры Наталья Комарова вручила жителям государственные и окружные награды, почетные грамоты и благодарности президента РФ Владимира Путина, а также премии губернатора. Она также рассказала, что главы муниципальных образований ХМАО в честь праздника сделали книгу из детских рисунков.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отметил, что в недрах региона скрыты энергия и тепло, которые согревают миллионы россиян. Об этом он сообщил 10 декабря в день рождения региона. «Ямалу — 93! Наш край — родина дерзких мечтателей и самоотверженных трудяг. С архивных кадров смотрят на нас молодые и бесстрашные покорители Севера. Они знают: в недрах этой земли скрыт колоссальный потенциал. И верят, что смогут подарить его всей стране. Суровая земля открылась смельчакам, сегодня ее энергия и тепло согревают миллионы россиян», — написал губернатор Ямала в telegram-канале. Также свой день рождения празднует сегодня ХМАО. Губернатор Югры Наталья Комарова вручила жителям государственные и окружные награды, почетные грамоты и благодарности президента РФ Владимира Путина, а также премии губернатора. Она также рассказала, что главы муниципальных образований ХМАО в честь праздника сделали книгу из детских рисунков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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