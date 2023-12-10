Путин припомнил Западу чествование нациста в канадском парламенте

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Заключительная пресс-конференция президента России Владимира Путина по окончанию визита в Китай. Пекин, КНР, путин владимир
Путин назвал чествование нациста в канадском парламенте перевернутым сознанием Фото:

Президент РФ Владимир Путин вспомнил, как в Канаде весь парламент встал и аплодировал нацисту, солдату СС, который на Украине расправлялся с мирными гражданами. Об этом он заявил в программе «Москва. Кремль. Путин», кадры из которой опубликовал в своем telegram-канале Павел Зарубин.

«Действующий президент Украины встал, хотя спикер сказал, что этот человек во время войны воевал против русских. А кто воевал против русских во время Второй мировой войны? Фашисты. Это же все знают. И президент Украины это знает», — заявил Путин. Он подчеркнул, что это и есть проявление нацизма.

Он отметил, что тогда всем на экране показывали, как людей вылавливают и уничтожают на улицах. «Мало того, что они еще придурки, так они еще и неонацисты — это очевидный факт. Это просто какое-то перевернутое сознание. На все готовы, только бы России навредить», — возмутился Путин.

В сентябре 2023 года Ярослав Гунька (Хунке) посетил парламент Канады, куда был приглашен президент Украины Владимир Зеленский. Эсэсовцу аплодировал премьер-министр Канады Джастин Трюдо, а Зеленский поприветствовал его поднятым вверх сжатым кулаком.

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Президент РФ Владимир Путин вспомнил, как в Канаде весь парламент встал и аплодировал нацисту, солдату СС, который на Украине расправлялся с мирными гражданами. Об этом он заявил в программе «Москва. Кремль. Путин», кадры из которой опубликовал в своем telegram-канале Павел Зарубин. «Действующий президент Украины встал, хотя спикер сказал, что этот человек во время войны воевал против русских. А кто воевал против русских во время Второй мировой войны? Фашисты. Это же все знают. И президент Украины это знает», — заявил Путин. Он подчеркнул, что это и есть проявление нацизма. Он отметил, что тогда всем на экране показывали, как людей вылавливают и уничтожают на улицах. «Мало того, что они еще придурки, так они еще и неонацисты — это очевидный факт. Это просто какое-то перевернутое сознание. На все готовы, только бы России навредить», — возмутился Путин. В сентябре 2023 года Ярослав Гунька (Хунке) посетил парламент Канады, куда был приглашен президент Украины Владимир Зеленский. Эсэсовцу аплодировал премьер-министр Канады Джастин Трюдо, а Зеленский поприветствовал его поднятым вверх сжатым кулаком.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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