Путин припомнил Западу чествование нациста в канадском парламенте

10 декабря 2023 в 13:45 Размер текста - 17 +

Путин назвал чествование нациста в канадском парламенте перевернутым сознанием Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин вспомнил, как в Канаде весь парламент встал и аплодировал нацисту, солдату СС, который на Украине расправлялся с мирными гражданами. Об этом он заявил в программе «Москва. Кремль. Путин», кадры из которой опубликовал в своем telegram-канале Павел Зарубин. «Действующий президент Украины встал, хотя спикер сказал, что этот человек во время войны воевал против русских. А кто воевал против русских во время Второй мировой войны? Фашисты. Это же все знают. И президент Украины это знает», — заявил Путин. Он подчеркнул, что это и есть проявление нацизма. Он отметил, что тогда всем на экране показывали, как людей вылавливают и уничтожают на улицах. «Мало того, что они еще придурки, так они еще и неонацисты — это очевидный факт. Это просто какое-то перевернутое сознание. На все готовы, только бы России навредить», — возмутился Путин. В сентябре 2023 года Ярослав Гунька (Хунке) посетил парламент Канады, куда был приглашен президент Украины Владимир Зеленский. Эсэсовцу аплодировал премьер-министр Канады Джастин Трюдо, а Зеленский поприветствовал его поднятым вверх сжатым кулаком.

Президент РФ Владимир Путин вспомнил, как в Канаде весь парламент встал и аплодировал нацисту, солдату СС, который на Украине расправлялся с мирными гражданами. Об этом он заявил в программе «Москва. Кремль. Путин», кадры из которой опубликовал в своем telegram-канале Павел Зарубин. «Действующий президент Украины встал, хотя спикер сказал, что этот человек во время войны воевал против русских. А кто воевал против русских во время Второй мировой войны? Фашисты. Это же все знают. И президент Украины это знает», — заявил Путин. Он подчеркнул, что это и есть проявление нацизма. Он отметил, что тогда всем на экране показывали, как людей вылавливают и уничтожают на улицах. «Мало того, что они еще придурки, так они еще и неонацисты — это очевидный факт. Это просто какое-то перевернутое сознание. На все готовы, только бы России навредить», — возмутился Путин. В сентябре 2023 года Ярослав Гунька (Хунке) посетил парламент Канады, куда был приглашен президент Украины Владимир Зеленский. Эсэсовцу аплодировал премьер-министр Канады Джастин Трюдо, а Зеленский поприветствовал его поднятым вверх сжатым кулаком.