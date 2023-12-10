В мире США В США раскритиковали Байдена за позицию по войне в Израиле Опрос: большинство американцев недовольны решениями Байдена по Израилю 11 декабря 2023 в 02:32 Размер текста - 17 + Около 61% американцев недовольны политикой Джо Байдена в отношении конфликта на Ближнем Востоке Фото: Official White House / Cameron Smith новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Больше половины американцев недовольны действиями президента США Джо Байдена по отношению к вооруженному конфликту между Израилем и ХАМАС. Это следует из данных опроса CBS News/YouGov. «Порядка 61% опрошенных взрослых американцев заявили, что не разделяют подход Байдена к разрешению конфликта [между Израилем и ХАМАС], а 39% респондентов отметили, что одобряют политику президента в этом вопросе», — говорится в материале. В октябре 2023 года опрос на аналогичную тему показал, что не одобряют подход Байдена 56% американцев. Несмотря на взгляды жителей США на конфликт между Израилем и ХАМАС, самой важной для них проблемой стала инфляция в стране. Далее следовали иммиграция с вопросом безопасности границы, а также состояние демократии. По результатам ноябрьского опроса в США порядка 67% американцев уверены, что их страна движется в неправильном направлении, из-за чего снижается поддержка Джо Байдена. В опросе приняли участие более трех тысяч граждан. Больше половины американцев недовольны действиями президента США Джо Байдена по отношению к вооруженному конфликту между Израилем и ХАМАС. Это следует из данных опроса CBS News/YouGov. «Порядка 61% опрошенных взрослых американцев заявили, что не разделяют подход Байдена к разрешению конфликта [между Израилем и ХАМАС], а 39% респондентов отметили, что одобряют политику президента в этом вопросе», — говорится в материале. В октябре 2023 года опрос на аналогичную тему показал, что не одобряют подход Байдена 56% американцев. Несмотря на взгляды жителей США на конфликт между Израилем и ХАМАС, самой важной для них проблемой стала инфляция в стране. Далее следовали иммиграция с вопросом безопасности границы, а также состояние демократии. По результатам ноябрьского опроса в США порядка 67% американцев уверены, что их страна движется в неправильном направлении, из-за чего снижается поддержка Джо Байдена. В опросе приняли участие более трех тысяч граждан. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям