10 декабря 2023

В США раскритиковали Байдена за позицию по войне в Израиле

Опрос: большинство американцев недовольны решениями Байдена по Израилю
© Служба новостей «URA.RU»
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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, stock, Джо Байден
Около 61% американцев недовольны политикой Джо Байдена в отношении конфликта на Ближнем Востоке Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Больше половины американцев недовольны действиями президента США Джо Байдена по отношению к вооруженному конфликту между Израилем и ХАМАС. Это следует из данных опроса CBS News/YouGov.

«Порядка 61% опрошенных взрослых американцев заявили, что не разделяют подход Байдена к разрешению конфликта [между Израилем и ХАМАС], а 39% респондентов отметили, что одобряют политику президента в этом вопросе», — говорится в материале. В октябре 2023 года опрос на аналогичную тему показал, что не одобряют подход Байдена 56% американцев.

Несмотря на взгляды жителей США на конфликт между Израилем и ХАМАС, самой важной для них проблемой стала инфляция в стране. Далее следовали иммиграция с вопросом безопасности границы, а также состояние демократии.

По результатам ноябрьского опроса в США порядка 67% американцев уверены, что их страна движется в неправильном направлении, из-за чего снижается поддержка Джо Байдена. В опросе приняли участие более трех тысяч граждан.

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Больше половины американцев недовольны действиями президента США Джо Байдена по отношению к вооруженному конфликту между Израилем и ХАМАС. Это следует из данных опроса CBS News/YouGov. «Порядка 61% опрошенных взрослых американцев заявили, что не разделяют подход Байдена к разрешению конфликта [между Израилем и ХАМАС], а 39% респондентов отметили, что одобряют политику президента в этом вопросе», — говорится в материале. В октябре 2023 года опрос на аналогичную тему показал, что не одобряют подход Байдена 56% американцев. Несмотря на взгляды жителей США на конфликт между Израилем и ХАМАС, самой важной для них проблемой стала инфляция в стране. Далее следовали иммиграция с вопросом безопасности границы, а также состояние демократии. По результатам ноябрьского опроса в США порядка 67% американцев уверены, что их страна движется в неправильном направлении, из-за чего снижается поддержка Джо Байдена. В опросе приняли участие более трех тысяч граждан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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