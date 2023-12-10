10 декабря 2023

Великобритания поставит Украине два корабля ради борьбы с минами в Черном море

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Черное море. Новороссийск, черное море, порт, новороссийск, порт новороссийска
Великобритания пытается восстановить морской экспорт Украины Фото:

Великобритании выделила из состава военно-морского флота два минных корабля Королевского флота для Вооруженных сил Украины, чтобы укрепить позиции Киева на Черном море. Об этом сообщается на официальном сайте Минобороны Великобритании.

«Эти минные охотники предоставят Украине жизненно важные возможности, которые помогут спасти жизни на море и откроют жизненно важные экспортные маршруты, которые были серьезно ограничены», — сказал министр обороны Великобритании Грант Шаппс. В Королевстве надеются, что данная мера укрепит безопасность на Черном море и поможет восстановить морской экспорт Украины.

В Белом доме попытались обвинить Россию в будущих атаках в Черном море. Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Адам Ходж заявил, что США знают о российских дополнительных морских минах на подходах к портам Украины. В Совбезе РФ предупредили о шторме на Черном море, который мог рассеять минные поля, установленные украинскими военными.

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Великобритании выделила из состава военно-морского флота два минных корабля Королевского флота для Вооруженных сил Украины, чтобы укрепить позиции Киева на Черном море. Об этом сообщается на официальном сайте Минобороны Великобритании. «Эти минные охотники предоставят Украине жизненно важные возможности, которые помогут спасти жизни на море и откроют жизненно важные экспортные маршруты, которые были серьезно ограничены», — сказал министр обороны Великобритании Грант Шаппс. В Королевстве надеются, что данная мера укрепит безопасность на Черном море и поможет восстановить морской экспорт Украины. В Белом доме попытались обвинить Россию в будущих атаках в Черном море. Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Адам Ходж заявил, что США знают о российских дополнительных морских минах на подходах к портам Украины. В Совбезе РФ предупредили о шторме на Черном море, который мог рассеять минные поля, установленные украинскими военными.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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