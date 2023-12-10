10 декабря 2023
09 декабря 2023

Аварийные службы закончили ремонт водовода на северо-западе Челябинска

© Служба новостей «URA.RU»
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Устранение последствий коммунальной аварии. Курган, водопровод, замена труб, сварочные работы, комунальная авария, ремонтные работы, водоканал
Ремонтные работы на водоводе шли почти сутки (фото из архива) Фото:

В Челябинске аварийные службы завершили ремонт на магистральном водоводе на улице 40 лет Победы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Аварийные работы на магистральном водоводе на улице 40 лет Победы завершены. Водоснабжение потребителей восстановлено в полном объеме», — сообщает пресс-служба мэрии в своем telegram-канале.

Серьезная авария на водоводе на северо-западе Челябинска произошла 7 декабря. Вода затопила улицы 40 лет Победы, Братьев Кашириных, Университетскую набережную. Во дворах подтопило парковки, проезжую часть и тротуары. В течение дня дорожники убирали образовавшийся на дорогах лед, в это время ГИБДД закрывала движение транспорта. В шести жилых домах полностью отсутствовало водоснабжение.

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В Челябинске аварийные службы завершили ремонт на магистральном водоводе на улице 40 лет Победы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. «Аварийные работы на магистральном водоводе на улице 40 лет Победы завершены. Водоснабжение потребителей восстановлено в полном объеме», — сообщает пресс-служба мэрии в своем telegram-канале. Серьезная авария на водоводе на северо-западе Челябинска произошла 7 декабря. Вода затопила улицы 40 лет Победы, Братьев Кашириных, Университетскую набережную. Во дворах подтопило парковки, проезжую часть и тротуары. В течение дня дорожники убирали образовавшийся на дорогах лед, в это время ГИБДД закрывала движение транспорта. В шести жилых домах полностью отсутствовало водоснабжение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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