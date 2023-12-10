Аварийные службы закончили ремонт водовода на северо-западе Челябинска

11 декабря 2023 в 07:57 Размер текста - 17 +

Ремонтные работы на водоводе шли почти сутки (фото из архива) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Челябинске аварийные службы завершили ремонт на магистральном водоводе на улице 40 лет Победы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. «Аварийные работы на магистральном водоводе на улице 40 лет Победы завершены. Водоснабжение потребителей восстановлено в полном объеме», — сообщает пресс-служба мэрии в своем telegram-канале. Серьезная авария на водоводе на северо-западе Челябинска произошла 7 декабря. Вода затопила улицы 40 лет Победы, Братьев Кашириных, Университетскую набережную. Во дворах подтопило парковки, проезжую часть и тротуары. В течение дня дорожники убирали образовавшийся на дорогах лед, в это время ГИБДД закрывала движение транспорта. В шести жилых домах полностью отсутствовало водоснабжение.

В Челябинске аварийные службы завершили ремонт на магистральном водоводе на улице 40 лет Победы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. «Аварийные работы на магистральном водоводе на улице 40 лет Победы завершены. Водоснабжение потребителей восстановлено в полном объеме», — сообщает пресс-служба мэрии в своем telegram-канале. Серьезная авария на водоводе на северо-западе Челябинска произошла 7 декабря. Вода затопила улицы 40 лет Победы, Братьев Кашириных, Университетскую набережную. Во дворах подтопило парковки, проезжую часть и тротуары. В течение дня дорожники убирали образовавшийся на дорогах лед, в это время ГИБДД закрывала движение транспорта. В шести жилых домах полностью отсутствовало водоснабжение.