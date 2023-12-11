Красноярскому экс-депутату вынесен приговор за убийство криминального авторитета

Красноярский экс-депутат Быков приговорен к 12 годам тюрьмы

11 декабря 2023 в 08:58 Размер текста - 17 +

Суд вынес Анатолию Быкову новый приговор Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бизнесмен, экс-депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков приговорен к 12 годам колонии за убийство криминального авторитета. Такое решение вынес Кировский районный суд Красноярска. В общей сложности Быкову назначено 20 лет колонии. «Кировский районный суд приговорил Анатолия Быкова к 12 годам лишения свободы за убийство криминального авторитета Владимира Филиппова в 1998 году», — сообщает telegram-канал ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Быков в общей сложности проведет в колонии 20 лет. По версии следствия, Быков хотел устранить Филиппова, чтобы повысить свой вес в криминальном мире. Для убийства были привлечены несколько человек, что стало отягчающим обстоятельством для суда. Ранее суд приговорил Быкова к 11 годам лишения свободы по второму делу.

Бизнесмен, экс-депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков приговорен к 12 годам колонии за убийство криминального авторитета. Такое решение вынес Кировский районный суд Красноярска. В общей сложности Быкову назначено 20 лет колонии. «Кировский районный суд приговорил Анатолия Быкова к 12 годам лишения свободы за убийство криминального авторитета Владимира Филиппова в 1998 году», — сообщает telegram-канал ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Быков в общей сложности проведет в колонии 20 лет. По версии следствия, Быков хотел устранить Филиппова, чтобы повысить свой вес в криминальном мире. Для убийства были привлечены несколько человек, что стало отягчающим обстоятельством для суда. Ранее суд приговорил Быкова к 11 годам лишения свободы по второму делу.