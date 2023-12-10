10 декабря 2023

Новый первый зам курганского губернатора задержится в Москве

Андрей Алексеев начнет работу в курганском правительстве с 18 декабря
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Внеочередное заседание областной думы. Курган, депутат, чиновник, заседание, руки депутата, чиновники депутаты
Пока и. о. первого замгубернатора Андрей Алексеев работает в Москве Фото:
новость из сюжета
Перестановки в правительстве Курганской области

Исполняющий обязанности первого замгубернатора Курганской области Андрей Алексеев приедет из Москвы в Курган через неделю. Об этом URA.RU сообщили в представительстве Курганской области при правительстве РФ.

«Пока он работает в Москве», — рассказали в представительстве. В организации уточнили, что Алексеев должен начать работу в Кургане в следующий понедельник. По словам источников URA.RU, связанных с властями региона, это время нужно Алексееву, чтобы закончить и передать свои дела в Москве коллегам.

Алексеев стал исполняющим обязанности первого замгубернатора Курганской области и руководителя аппарата главы региона 7 декабря. В этот день о своей отставке объявила Оксана Куташи, занимавшая эти должности. Ранее Алексеев был заместителем главы региона и возглавлял представительство Курганской области при правительстве РФ. Его старые обязанности поручили Екатерине Постниковой, которая была замом Алексеева.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Исполняющий обязанности первого замгубернатора Курганской области Андрей Алексеев приедет из Москвы в Курган через неделю. Об этом URA.RU сообщили в представительстве Курганской области при правительстве РФ. «Пока он работает в Москве», — рассказали в представительстве. В организации уточнили, что Алексеев должен начать работу в Кургане в следующий понедельник. По словам источников URA.RU, связанных с властями региона, это время нужно Алексееву, чтобы закончить и передать свои дела в Москве коллегам. Алексеев стал исполняющим обязанности первого замгубернатора Курганской области и руководителя аппарата главы региона 7 декабря. В этот день о своей отставке объявила Оксана Куташи, занимавшая эти должности. Ранее Алексеев был заместителем главы региона и возглавлял представительство Курганской области при правительстве РФ. Его старые обязанности поручили Екатерине Постниковой, которая была замом Алексеева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...