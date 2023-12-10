Новый первый зам курганского губернатора задержится в Москве

Андрей Алексеев начнет работу в курганском правительстве с 18 декабря

Пока и. о. первого замгубернатора Андрей Алексеев работает в Москве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в правительстве Курганской области

Исполняющий обязанности первого замгубернатора Курганской области Андрей Алексеев приедет из Москвы в Курган через неделю. Об этом URA.RU сообщили в представительстве Курганской области при правительстве РФ.

«Пока он работает в Москве», — рассказали в представительстве. В организации уточнили, что Алексеев должен начать работу в Кургане в следующий понедельник. По словам источников URA.RU, связанных с властями региона, это время нужно Алексееву, чтобы закончить и передать свои дела в Москве коллегам.

Алексеев стал исполняющим обязанности первого замгубернатора Курганской области и руководителя аппарата главы региона 7 декабря. В этот день о своей отставке объявила Оксана Куташи, занимавшая эти должности. Ранее Алексеев был заместителем главы региона и возглавлял представительство Курганской области при правительстве РФ. Его старые обязанности поручили Екатерине Постниковой, которая была замом Алексеева.