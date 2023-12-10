Депутат заксобрания Пермского края Алексей Инюткин занял пост директора по внешним коммуникациям ПАО «Ростелеком». Таким образом, инсайд URA.RU подтвердился.
«Алексей Инюткин назначен директором по внешним коммуникациям макрорегиона „Урал“ ПАО „Ростелеком“ (офис — в Екатеринбурге)», — пишет издание «Коммерсант-Прикамье», которому народный избранник уже подтвердил факт своего назначения. Занимавшая до Инюткина данный пост Ирина Щенникова трудоустроилась в «Теле 2» в Москве.
Инюткин занимал пост замдиректора по PR в «ЛУКОЙЛ-Пермь». Ранее депутат краевого заксобрания угодил в семейный скандал. Супруга публично обвинила его в неверности и подала на развод.
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