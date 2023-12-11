Задержанный ФСБ депутат гордумы Челябинска встретит Новый год в СИЗО

Центральный райсуд Челябинска 11 декабря продлил еще на три месяца меру пресечения депутату гордумы Виталию Паутову, обвиняемому в посредничестве при даче взяток. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, он пробудет в СИЗО до 16 марта 2024 года.
«Суд постановил продлить срок действия меры пресечения Паутову в виде содержания под стражей на три месяца. То есть до 16 марта 2024 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
Паутов был задержан сотрудниками УФСБ по региону в середине октября. Вместе с ним также был арестован гендиректор ООО «Челябинскавтотранс» Алексей Алексеенко. Обоих обвинили в посредничестве при передаче взяток в мэрию города. Следствие считает, что за эти деньги им должны были помочь с оформлением разрешений на строительство многоквартирного дома.
Помимо Паутова и Алексеенко, по делу о незаконном строительстве проходят бывший вице-мэр Челябинска Владимир Слободской и экс-глава ООО «Челябинскавтотранс» Людмила Ребреш. Ранее все четверо проходили по делу в качестве свидетелей.
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