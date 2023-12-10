10 декабря 2023

Житель Пермского края изготавливает для бойцов СВО авторские топоры. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Продукты и товары. Ханты-Мансийск, топор
Топоры мастер отправляет на передовую (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Житель села Вознесенское Пермского края Анатолий Шатров изготавливает топоры ручной работы и отправляет их бойцам, принимающим участие в спецоперации. О продукции прикамца на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказала администрация Верещагинского городского округа.

«Анатолий Александрович Шатров — неравнодушный мастер из села Вознесенское. Человек скромный, фотографироваться сам не стал. Посмотрите, какие Анатолий изготавливает топоры. Их потом он отправляет нашим бойцам», — рассказали власти в соцсети. Чиновники также призвали жителей приносить в администрацию топоры, чтобы отдать их мастеру на реставрацию, а после — отправить на передовую.

URA.RU рассказывало о сварщике Вадиме Посохине из села Кыласово, который изготовил печки-буржуйки и передал их мобилизованным пермякам. А в Уинском муниципальном округе ветераны боевых действий заквасили десятки килограммов капусты для участников спецоперации.

Этот топор Анатолий Шатров изготовил специально для десантников
Этот топор Анатолий Шатров изготовил специально для десантников
Фото:

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Житель села Вознесенское Пермского края Анатолий Шатров изготавливает топоры ручной работы и отправляет их бойцам, принимающим участие в спецоперации. О продукции прикамца на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказала администрация Верещагинского городского округа. «Анатолий Александрович Шатров — неравнодушный мастер из села Вознесенское. Человек скромный, фотографироваться сам не стал. Посмотрите, какие Анатолий изготавливает топоры. Их потом он отправляет нашим бойцам», — рассказали власти в соцсети. Чиновники также призвали жителей приносить в администрацию топоры, чтобы отдать их мастеру на реставрацию, а после — отправить на передовую. URA.RU рассказывало о сварщике Вадиме Посохине из села Кыласово, который изготовил печки-буржуйки и передал их мобилизованным пермякам. А в Уинском муниципальном округе ветераны боевых действий заквасили десятки килограммов капусты для участников спецоперации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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