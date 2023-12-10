Житель Пермского края изготавливает для бойцов СВО авторские топоры. Фото

11 декабря 2023 в 13:15 Размер текста - 17 +

Топоры мастер отправляет на передовую (архивное фото) Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Житель села Вознесенское Пермского края Анатолий Шатров изготавливает топоры ручной работы и отправляет их бойцам, принимающим участие в спецоперации. О продукции прикамца на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказала администрация Верещагинского городского округа. «Анатолий Александрович Шатров — неравнодушный мастер из села Вознесенское. Человек скромный, фотографироваться сам не стал. Посмотрите, какие Анатолий изготавливает топоры. Их потом он отправляет нашим бойцам», — рассказали власти в соцсети. Чиновники также призвали жителей приносить в администрацию топоры, чтобы отдать их мастеру на реставрацию, а после — отправить на передовую. URA.RU рассказывало о сварщике Вадиме Посохине из села Кыласово, который изготовил печки-буржуйки и передал их мобилизованным пермякам. А в Уинском муниципальном округе ветераны боевых действий заквасили десятки килограммов капусты для участников спецоперации. Этот топор Анатолий Шатров изготовил специально для десантников Фото: администрация Верещагинского городского окурга, «ВКонтакте» https://vk.com/ver_adm

Житель села Вознесенское Пермского края Анатолий Шатров изготавливает топоры ручной работы и отправляет их бойцам, принимающим участие в спецоперации. О продукции прикамца на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказала администрация Верещагинского городского округа. «Анатолий Александрович Шатров — неравнодушный мастер из села Вознесенское. Человек скромный, фотографироваться сам не стал. Посмотрите, какие Анатолий изготавливает топоры. Их потом он отправляет нашим бойцам», — рассказали власти в соцсети. Чиновники также призвали жителей приносить в администрацию топоры, чтобы отдать их мастеру на реставрацию, а после — отправить на передовую. URA.RU рассказывало о сварщике Вадиме Посохине из села Кыласово, который изготовил печки-буржуйки и передал их мобилизованным пермякам. А в Уинском муниципальном округе ветераны боевых действий заквасили десятки килограммов капусты для участников спецоперации.