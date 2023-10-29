В Уинском муниципальном округе Пермском крае ветераны боевых действий приготовили квашеную капусту для участников спецоперации. Овощи для приготовления кушанья предоставил ветеран ВДВ Михаил Фефилов, говорится в группе «Сила в братстве — 59 — ветераны Пермского края» в соцсети «ВКонтакте».
«Ветеранами Уинского районного отделения ВООВ „Боевое братство“ Пермского края, среди которых были, в основном, ветераны пограничных войск и боевых действий, нашинковано и заквашено 54 килограмма капусты. Свежую капусту для заквашивания предоставил местный предприниматель, ветеран ВДВ Михаил Фефилов, который также является членом организации. Надеемся, что домашняя квашеная капуста, которая очень богата витаминами, а особенно витамином „С“, придется по вкусу бойцам, участвующим в СВО и хоть немного разнообразит рацион питания, напомнит о доме», — написано в группе ветеранской организации.
В Уинском муниципальном округе Пермском крае ветераны боевых действий приготовили квашеную капусту для участников спецоперации. Овощи для приготовления кушанья предоставил ветеран ВДВ Михаил Фефилов, говорится в группе «Сила в братстве — 59 — ветераны Пермского края» в соцсети «ВКонтакте». «Ветеранами Уинского районного отделения ВООВ „Боевое братство“ Пермского края, среди которых были, в основном, ветераны пограничных войск и боевых действий, нашинковано и заквашено 54 килограмма капусты. Свежую капусту для заквашивания предоставил местный предприниматель, ветеран ВДВ Михаил Фефилов, который также является членом организации. Надеемся, что домашняя квашеная капуста, которая очень богата витаминами, а особенно витамином „С“, придется по вкусу бойцам, участвующим в СВО и хоть немного разнообразит рацион питания, напомнит о доме», — написано в группе ветеранской организации. Ранее власти в Пермском крае призвали жителей активнее принимать участие в сборе помощи для участников спецоперации. Сообщалось, что бойцы особо нуждаются в медикаментах и средствах личной гигиены.