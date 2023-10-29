29 октября 2023

Ветеран ВДВ в Перми передал десятки кило капусты на закваску для участников СВО. Фото

Пермские ветераны боевых действий заквасили капусту для участников спецоперации
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Продукты, овощи и фрукты. Тюмень, овощи, торговля, белокачанная капуста
Капусту для приготовления предоставил ветеран-десантник Михаил Фефилов Фото:

В Уинском муниципальном округе Пермском крае ветераны боевых действий приготовили квашеную капусту для участников спецоперации. Овощи для приготовления кушанья предоставил ветеран ВДВ Михаил Фефилов, говорится в группе «Сила в братстве — 59 — ветераны Пермского края» в соцсети «ВКонтакте».

«Ветеранами Уинского районного отделения ВООВ „Боевое братство“ Пермского края, среди которых были, в основном, ветераны пограничных войск и боевых действий, нашинковано и заквашено 54 килограмма капусты. Свежую капусту для заквашивания предоставил местный предприниматель, ветеран ВДВ Михаил Фефилов, который также является членом организации. Надеемся, что домашняя квашеная капуста, которая очень богата витаминами, а особенно витамином „С“, придется по вкусу бойцам, участвующим в СВО и хоть немного разнообразит рацион питания, напомнит о доме», — написано в группе ветеранской организации.

Ранее власти в Пермском крае призвали жителей активнее принимать участие в сборе помощи для участников спецоперации. Сообщалось, что бойцы особо нуждаются в медикаментах и средствах личной гигиены.

В Уинском ветераны боевых действий заквасили капусту для своих земляков
В Уинском ветераны боевых действий заквасили капусту для своих земляков
Фото:

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Уинском муниципальном округе Пермском крае ветераны боевых действий приготовили квашеную капусту для участников спецоперации. Овощи для приготовления кушанья предоставил ветеран ВДВ Михаил Фефилов, говорится в группе «Сила в братстве — 59 — ветераны Пермского края» в соцсети «ВКонтакте». «Ветеранами Уинского районного отделения ВООВ „Боевое братство“ Пермского края, среди которых были, в основном, ветераны пограничных войск и боевых действий, нашинковано и заквашено 54 килограмма капусты. Свежую капусту для заквашивания предоставил местный предприниматель, ветеран ВДВ Михаил Фефилов, который также является членом организации. Надеемся, что домашняя квашеная капуста, которая очень богата витаминами, а особенно витамином „С“, придется по вкусу бойцам, участвующим в СВО и хоть немного разнообразит рацион питания, напомнит о доме», — написано в группе ветеранской организации. Ранее власти в Пермском крае призвали жителей активнее принимать участие в сборе помощи для участников спецоперации. Сообщалось, что бойцы особо нуждаются в медикаментах и средствах личной гигиены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...