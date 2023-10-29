Ветеран ВДВ в Перми передал десятки кило капусты на закваску для участников СВО. Фото

Пермские ветераны боевых действий заквасили капусту для участников спецоперации

30 октября 2023 в 12:20 Размер текста - 17 +

Капусту для приготовления предоставил ветеран-десантник Михаил Фефилов Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Уинском муниципальном округе Пермском крае ветераны боевых действий приготовили квашеную капусту для участников спецоперации. Овощи для приготовления кушанья предоставил ветеран ВДВ Михаил Фефилов, говорится в группе «Сила в братстве — 59 — ветераны Пермского края» в соцсети «ВКонтакте». «Ветеранами Уинского районного отделения ВООВ „Боевое братство“ Пермского края, среди которых были, в основном, ветераны пограничных войск и боевых действий, нашинковано и заквашено 54 килограмма капусты. Свежую капусту для заквашивания предоставил местный предприниматель, ветеран ВДВ Михаил Фефилов, который также является членом организации. Надеемся, что домашняя квашеная капуста, которая очень богата витаминами, а особенно витамином „С“, придется по вкусу бойцам, участвующим в СВО и хоть немного разнообразит рацион питания, напомнит о доме», — написано в группе ветеранской организации. Ранее власти в Пермском крае призвали жителей активнее принимать участие в сборе помощи для участников спецоперации. Сообщалось, что бойцы особо нуждаются в медикаментах и средствах личной гигиены. В Уинском ветераны боевых действий заквасили капусту для своих земляков Фото: «Сила в братстве — 59 — ветераны Пермского края», https://vk.com/silavbratstve59?ysclid=locfe9opef742904086

В Уинском муниципальном округе Пермском крае ветераны боевых действий приготовили квашеную капусту для участников спецоперации. Овощи для приготовления кушанья предоставил ветеран ВДВ Михаил Фефилов, говорится в группе «Сила в братстве — 59 — ветераны Пермского края» в соцсети «ВКонтакте». «Ветеранами Уинского районного отделения ВООВ „Боевое братство“ Пермского края, среди которых были, в основном, ветераны пограничных войск и боевых действий, нашинковано и заквашено 54 килограмма капусты. Свежую капусту для заквашивания предоставил местный предприниматель, ветеран ВДВ Михаил Фефилов, который также является членом организации. Надеемся, что домашняя квашеная капуста, которая очень богата витаминами, а особенно витамином „С“, придется по вкусу бойцам, участвующим в СВО и хоть немного разнообразит рацион питания, напомнит о доме», — написано в группе ветеранской организации. Ранее власти в Пермском крае призвали жителей активнее принимать участие в сборе помощи для участников спецоперации. Сообщалось, что бойцы особо нуждаются в медикаментах и средствах личной гигиены.