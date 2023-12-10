В ЯНАО рецидивист пойдет в колонию на большой срок

В Ноябрьске убийца и грабитель получил 11 лет колонии строгого режима

11 декабря 2023 в 13:12 Размер текста - 17 +

Убийца отправился в колонию строгого режима Фото: Анна Майорова © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) ранее судимый мужчина отправится в колонию строгого режима за убийство. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО. «Во дворе жилого дома 17 июля злоумышленник из личной неприязни нанес множественные ножевые удары своему знакомому. Потерпевший 1984 года рождения скончался на месте преступления. Приговором осужденному назначено наказание в виде 11 лет и шести месяцев лишения свободы в колонии строгого режима», — сообщает официальный telegram-канал ведомства. Ранее осужденный неоднократно попадал в поле зрения силовиков за многочисленные кражи и нанесение телесных повреждений. По результатам судебной психолого-психиатрической экспертизы мужчина признан вменяемым.

В Ноябрьске (ЯНАО) ранее судимый мужчина отправится в колонию строгого режима за убийство. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО. «Во дворе жилого дома 17 июля злоумышленник из личной неприязни нанес множественные ножевые удары своему знакомому. Потерпевший 1984 года рождения скончался на месте преступления. Приговором осужденному назначено наказание в виде 11 лет и шести месяцев лишения свободы в колонии строгого режима», — сообщает официальный telegram-канал ведомства. Ранее осужденный неоднократно попадал в поле зрения силовиков за многочисленные кражи и нанесение телесных повреждений. По результатам судебной психолого-психиатрической экспертизы мужчина признан вменяемым.