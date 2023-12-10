10 декабря 2023

В ЯНАО рецидивист пойдет в колонию на большой срок

В Ноябрьске убийца и грабитель получил 11 лет колонии строгого режима
© Служба новостей «URA.RU»
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ФКУ Исправительная колония №10 ГУФСИН России по Свердловской области. Екатеринбург, сизо, колония, тюрьма, исправительная колония, ИК, гуфсин, место заключения, следственный изолятор, конвой
Убийца отправился в колонию строгого режима Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) ранее судимый мужчина отправится в колонию строгого режима за убийство. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

«Во дворе жилого дома 17 июля злоумышленник из личной неприязни нанес множественные ножевые удары своему знакомому. Потерпевший 1984 года рождения скончался на месте преступления. Приговором осужденному назначено наказание в виде 11 лет и шести месяцев лишения свободы в колонии строгого режима», — сообщает официальный telegram-канал ведомства.

Ранее осужденный неоднократно попадал в поле зрения силовиков за многочисленные кражи и нанесение телесных повреждений. По результатам судебной психолого-психиатрической экспертизы мужчина признан вменяемым.

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В Ноябрьске (ЯНАО) ранее судимый мужчина отправится в колонию строгого режима за убийство. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО. «Во дворе жилого дома 17 июля злоумышленник из личной неприязни нанес множественные ножевые удары своему знакомому. Потерпевший 1984 года рождения скончался на месте преступления. Приговором осужденному назначено наказание в виде 11 лет и шести месяцев лишения свободы в колонии строгого режима», — сообщает официальный telegram-канал ведомства. Ранее осужденный неоднократно попадал в поле зрения силовиков за многочисленные кражи и нанесение телесных повреждений. По результатам судебной психолого-психиатрической экспертизы мужчина признан вменяемым.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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