Украинские СМИ опубликовали фото и видео с места убийства Ильи Кивы

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Илья Кива был убит в Подмосковье Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье нашли тело экс-депутата Рады Ильи Кивы

Служба безопасности Украины (СБУ) показала кадры, предположительно, с места убийства экс-депутаты Рады Ильи Кивы в Подмосковье. Об этом сообщают украинские СМИ.

«СБУ показала уникальные кадры с места убийства Кивы под Москвой», — передает telegram-канал УНИАН. При этом подтвердить подлинность фотографий не представляется возможным.

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Погиб экс-депутат Рады Кива: что известно об его убийстве

Киева был убит в Подмосковье 6 декабря. По предварительным данным, преступление было совершено на территории парка одного из коттеджных поселков в деревне Супонево Одинцовского городского округа. Как пишут украинские СМИ, к убийству Кивы может быть причастна СБУ, сообщает MK.RU. На данный момент продолжается расследование, которое остается в тайне, пишет «Царьград».

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Служба безопасности Украины (СБУ) показала кадры, предположительно, с места убийства экс-депутаты Рады Ильи Кивы в Подмосковье. Об этом сообщают украинские СМИ. «СБУ показала уникальные кадры с места убийства Кивы под Москвой», — передает telegram-канал УНИАН. При этом подтвердить подлинность фотографий не представляется возможным. Киева был убит в Подмосковье 6 декабря. По предварительным данным, преступление было совершено на территории парка одного из коттеджных поселков в деревне Супонево Одинцовского городского округа. Как пишут украинские СМИ, к убийству Кивы может быть причастна СБУ, сообщает MK.RU. На данный момент продолжается расследование, которое остается в тайне, пишет «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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