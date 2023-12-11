Киева был убит в Подмосковье 6 декабря. По предварительным данным, преступление было совершено на территории парка одного из коттеджных поселков в деревне Супонево Одинцовского городского округа. Как пишут украинские СМИ, к убийству Кивы может быть причастна СБУ, сообщает MK.RU. На данный момент продолжается расследование, которое остается в тайне, пишет «Царьград».
Служба безопасности Украины (СБУ) показала кадры, предположительно, с места убийства экс-депутаты Рады Ильи Кивы в Подмосковье. Об этом сообщают украинские СМИ. «СБУ показала уникальные кадры с места убийства Кивы под Москвой», — передает telegram-канал УНИАН. При этом подтвердить подлинность фотографий не представляется возможным. Киева был убит в Подмосковье 6 декабря. По предварительным данным, преступление было совершено на территории парка одного из коттеджных поселков в деревне Супонево Одинцовского городского округа. Как пишут украинские СМИ, к убийству Кивы может быть причастна СБУ, сообщает MK.RU. На данный момент продолжается расследование, которое остается в тайне, пишет «Царьград».