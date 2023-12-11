Московский суд отказал экс-главе челябинской ОПГ в 10-миллионном иске к Лепсу

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Кубок Гагарина. Арена «Металлург». Магнитогорск, лепс григорий
Григорию Лепсу не придется расставаться с 10 миллионами рублей Фото:

Хамовнический районный суд Москвы отклонил иск на 10 млн рублей к Григорию Лепсу, поданный лидером группы «Братство Морозов-Златоуст». Решение по иску принято 11 декабря.

«Суд в Москве отклонил иск к Григорию Лепсу от лидера религиозной группы „Братство Морозов-Златоуст“. Истец утверждал, что Лепс пропагандирует асоциальное поведение, и требовал с него 10 млн рублей», — сообщает РИА Новости.

Как пояснили URA.RU в пресс-службе суда, подавший заявление Александр Морозов утверждал, что Григорий Лепсверидзе (творческий псевдоним — Лепс) «пропагандирует асоциальное поведение на различных youtube-каналах, употребляя нецензурные выражения в сети интернет, и извлекает от этого доход, чем оскорбляет приоритеты и принципы религиозной группы „Братство Морозов-Златоуст“. Помимо компенсации морального вреда в 10 млн рублей, Морозов требовала обязать артиста „зачитывать семь раз публично и вслух, с выражением, соблюдая знаки препинания, на указанных youtube-каналах решение суда по данному делу, под заголовком ‚Извинения‘.

В мае Морозов подал в суд заявление, требуя закрыть youtube-канал исполнителя Егора Крида, удалив оттуда все видеоролики. Ранее активисты морозовского «Братства…» требовали от Генпрокуратуры РФ проверить на экстремизм бизнесмена Олега Тинькова. Причиной стал один из постов экс-банкира в соцсетях. Финансовые претензии предъявлялись также к ведущей Насте Ивлеевой и компании Google.

Уроженец Челябинской области Александр Морозов, отбывший 19-летний срок за бандитизм, вымогательство и заказные убийства, создал «с целью правозащитной деятельности» организацию «профсоюз «Братство Морозов — Златоуст». Организацию зарегистрировали в октябре 2016 года, через полгода после того, как Морозов вернулся в Златоуст. Одновременно был провозглашен, но не оформлен юридически, одноименный монашеско-рыцарский орден. Профсоюз же получил всероссийскую известность, подав иск к столичному аэропорту Домодедово в пользу 298 жителей окрестных деревень.

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Хамовнический районный суд Москвы отклонил иск на 10 млн рублей к Григорию Лепсу, поданный лидером группы «Братство Морозов-Златоуст». Решение по иску принято 11 декабря. «Суд в Москве отклонил иск к Григорию Лепсу от лидера религиозной группы „Братство Морозов-Златоуст“. Истец утверждал, что Лепс пропагандирует асоциальное поведение, и требовал с него 10 млн рублей», — сообщает РИА Новости. Как пояснили URA.RU в пресс-службе суда, подавший заявление Александр Морозов утверждал, что Григорий Лепсверидзе (творческий псевдоним — Лепс) «пропагандирует асоциальное поведение на различных youtube-каналах, употребляя нецензурные выражения в сети интернет, и извлекает от этого доход, чем оскорбляет приоритеты и принципы религиозной группы „Братство Морозов-Златоуст“. Помимо компенсации морального вреда в 10 млн рублей, Морозов требовала обязать артиста „зачитывать семь раз публично и вслух, с выражением, соблюдая знаки препинания, на указанных youtube-каналах решение суда по данному делу, под заголовком ‚Извинения‘. В мае Морозов подал в суд заявление, требуя закрыть youtube-канал исполнителя Егора Крида, удалив оттуда все видеоролики. Ранее активисты морозовского «Братства…» требовали от Генпрокуратуры РФ проверить на экстремизм бизнесмена Олега Тинькова. Причиной стал один из постов экс-банкира в соцсетях. Финансовые претензии предъявлялись также к ведущей Насте Ивлеевой и компании Google. Уроженец Челябинской области Александр Морозов, отбывший 19-летний срок за бандитизм, вымогательство и заказные убийства, создал «с целью правозащитной деятельности» организацию «профсоюз «Братство Морозов — Златоуст». Организацию зарегистрировали в октябре 2016 года, через полгода после того, как Морозов вернулся в Златоуст. Одновременно был провозглашен, но не оформлен юридически, одноименный монашеско-рыцарский орден. Профсоюз же получил всероссийскую известность, подав иск к столичному аэропорту Домодедово в пользу 298 жителей окрестных деревень.
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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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