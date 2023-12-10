Прокурор требует от мэра Кургана Ситниковой уволить арестованного директора УКС

Мэр Кургана Ситникова получила предписание об увольнении главы УКС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокуратура города Кургана внесла представление главе города Кургана Елене Ситниковой. Ведомстве настаивает на увольнении директора управления капитального строительства Игоря Минина. Мужчина в настоящее время находится в СИЗО по обвинению в злоупотреблении полномочиями при строительстве городской школы. Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к городским властям.

«Прокуратура Кургана провела проверку о противодействии коррупции в МКУ „УКС“ <…> Требуют решить вопрос о привлечении директор МКУ Минина к дисциплинарной ответственности в виде увольнения в связи с утратой доверия», — рассказали источники о требовании. В ведомстве подтвердили факт вынесения предписания.

Минин должен был сообщить руководителям из администрации о том, что он намеревается подписать спорные документы поставщикам материалов. Мэрия должна была предоставить директору УКС такое разрешение. В прокуратуре усмотрели личный интерес Минина в совершении незаконных действий, поэтому требуют его уволить.

Как отреагируют в администрации города на предписание, пока неизвестно. Редакция обратилась за комментариями к представителям мэрии, но до публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Кургана назначила директора транспортного управления Павла Коваленко временно руководить УКС города. Вынужденная мера была принята из-за ареста действующего директора Минина по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Его действия якобы нанесли ущерб при строительстве школы в размере 4,4 млн рублей. Сам Минин вину не признал, за руководителя вступились сотрудники управления.