Губернатор Шумков раскритиковал мэров, которые не следят за стройками

Вадим Шумком потребовал усилить контроль за строящимися объектами для детей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков раскритиковал глав муниципалитетов, которые не следят за строительством и ремонтом соцобъектов, связанных с детьми, поручениями президента и нацпроектам. Об этом он сообщил на президиуме правительства.

«Ситуация, когда глава муниципалитета не владеет актуальной информацией по объекту, который строится или ремонтируется на территории вверенного ему муниципалитета, по поручению президента, в рамках нацпроекта, федеральной или региональной программы, недопустима. Спрос будет максимально жесткий», — говорится в сообщении правительства региона. В ходе президиума Шумков уделил отдельное внимание вопросам контроля за сроками и качеством, а также финансированием работ со стороны глав муниципалитетов, которые выступают заказчиками.

В начала года губернатором Вадимом Шумковым из-за проблем со строительством школы на 1500 мест в Заозерном районе Кургана было инициировано обращение в правоохранительные органы. Такие же обращения главой региона поручено отдельно направить по школам в городе Макушино и Белозерском округе.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области перенесли сроки сдачи строящейся школы на 1100 мест. Компанией «Дон», являющейся подрядчиком объекта в Шадринске, было получено предупреждение от прокуратуры за нарушение графика работ. Закончить строительство школы должны были в ноябре 2023 года. По строительство школы в 12 микрорайоне Заозерного расследуется уголовное дело. Из-за нарушений при строительстве был задержан начальник городского УКСа Игорь Минин и руководитель строительной фирмы «Авиапромстрой» Денис Явшев, который ранее начинал строить школу, но после отказался от проекта. Минина обвиняют в превышении должностных полномочий. Суд отправил чиновника в СИЗО на два месяца.