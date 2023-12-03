В Кургане главному по автобусам придется разбираться со стройками. Инсайд

Директор транспортного управления Коваленко назначен врио УКС Кургана

04 декабря 2023 в 11:49 Размер текста - 17 +

Для УКС Кургана нашли временного руководителя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Директор транспортного управления Кургана Павел Коваленко стал врио главы управления капстроительства. Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к администрации. «В УКС Кургана назначили врио директора. Им по совмещению станет руководитель транспортного управления. Коваленко будет отвечать за УКС на время отсутствия действующего руководителя управления — Игоря Минина», — сообщили источники. По их данным, новые обязанности появились у Коваленко 1 декабря. Предположительно, Коваленко будет отвечать за визирование документов и решать вопросы с мэрией, а всю остальную работу будет выполнять немногочисленный коллектив стройуправления. Редакция обратилась за комментарием в пресс-службу администрации города. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что руководители администрации не могут найти директора УКС. Действующий глава Игорь Минин находится под арестом по подозрению в злоупотреблении полномочий. Следователи считают, что своими действиями при покупке материалов для строящейся школы на 1500 мест в Кургане он нанес более 4,4 млн ущерба. Минин находится в СИЗО с 24 ноября по ходатайству следователей.

Директор транспортного управления Кургана Павел Коваленко стал врио главы управления капстроительства. Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к администрации. «В УКС Кургана назначили врио директора. Им по совмещению станет руководитель транспортного управления. Коваленко будет отвечать за УКС на время отсутствия действующего руководителя управления — Игоря Минина», — сообщили источники. По их данным, новые обязанности появились у Коваленко 1 декабря. Предположительно, Коваленко будет отвечать за визирование документов и решать вопросы с мэрией, а всю остальную работу будет выполнять немногочисленный коллектив стройуправления. Редакция обратилась за комментарием в пресс-службу администрации города. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что руководители администрации не могут найти директора УКС. Действующий глава Игорь Минин находится под арестом по подозрению в злоупотреблении полномочий. Следователи считают, что своими действиями при покупке материалов для строящейся школы на 1500 мест в Кургане он нанес более 4,4 млн ущерба. Минин находится в СИЗО с 24 ноября по ходатайству следователей.