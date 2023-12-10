10 декабря 2023

Самый молодой главврач курганской больницы уехала на форум в Москву. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Областной инфекционный центр. Красная зона. Челябинск, эпидемия, инфекционное отделение, врач, больница, коронавирус, сиз, covid, ковид, противочумной костюм, красная зона, инфекционный центр
Валентина Никулина участвует в международном форуме инфекционистов Фото:

Исполняющая обязанности главврача Курганской областной инфекционной больницы Валентина Никулина уехала на международный инфекционный форум, который проходит в Москве. Об этом сообщает департамент здравоохранения Курганской области.

«Главный внештатный инфекционист департамента здравоохранения Курганской области Никулина Валентина Валерьевна приняла участие во II Международном инфекционном форуме. Он проходит 10—13 декабря в городе Москве на базе Сеченовского медицинского университета», — говорится в сообщении ведомства во «ВКонтакте».

Сеченовскому университету исполнилось 100 лет. В честь юбилея вуза прошло пленарное заседание. На семинаре обсуждались важные и актуальные вопросы инфекционной безопасности. Рассмотрены вопросы инфекции в патологии человека. Важным на семинаре был сателлитный симпозиум «Перспективы реализации элиминации гепатита С в РФ к 2030 году».

Валентина Никулина возглавила областную инфекционную больницу в мае 2022 года. На тот момент ей было 27 лет, а трудовой стаж — четыре года. В 2023 году Никулина стала главным внештатным инфекционистом департамента здравоохранения Курганской области.

И.о. главврача Курганской областной инфекционной больницы Валентина Никулина принимает участие в медицинском форуме в Москве
И.о. главврача Курганской областной инфекционной больницы Валентина Никулина принимает участие в медицинском форуме в Москве
Фото:
Фото:

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Исполняющая обязанности главврача Курганской областной инфекционной больницы Валентина Никулина уехала на международный инфекционный форум, который проходит в Москве. Об этом сообщает департамент здравоохранения Курганской области. «Главный внештатный инфекционист департамента здравоохранения Курганской области Никулина Валентина Валерьевна приняла участие во II Международном инфекционном форуме. Он проходит 10—13 декабря в городе Москве на базе Сеченовского медицинского университета», — говорится в сообщении ведомства во «ВКонтакте». Сеченовскому университету исполнилось 100 лет. В честь юбилея вуза прошло пленарное заседание. На семинаре обсуждались важные и актуальные вопросы инфекционной безопасности. Рассмотрены вопросы инфекции в патологии человека. Важным на семинаре был сателлитный симпозиум «Перспективы реализации элиминации гепатита С в РФ к 2030 году». Валентина Никулина возглавила областную инфекционную больницу в мае 2022 года. На тот момент ей было 27 лет, а трудовой стаж — четыре года. В 2023 году Никулина стала главным внештатным инфекционистом департамента здравоохранения Курганской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...