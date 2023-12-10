Самый молодой главврач курганской больницы уехала на форум в Москву. Фото

11 декабря 2023 в 17:22 Размер текста - 17 +

Валентина Никулина участвует в международном форуме инфекционистов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Исполняющая обязанности главврача Курганской областной инфекционной больницы Валентина Никулина уехала на международный инфекционный форум, который проходит в Москве. Об этом сообщает департамент здравоохранения Курганской области. «Главный внештатный инфекционист департамента здравоохранения Курганской области Никулина Валентина Валерьевна приняла участие во II Международном инфекционном форуме. Он проходит 10—13 декабря в городе Москве на базе Сеченовского медицинского университета», — говорится в сообщении ведомства во «ВКонтакте». Сеченовскому университету исполнилось 100 лет. В честь юбилея вуза прошло пленарное заседание. На семинаре обсуждались важные и актуальные вопросы инфекционной безопасности. Рассмотрены вопросы инфекции в патологии человека. Важным на семинаре был сателлитный симпозиум «Перспективы реализации элиминации гепатита С в РФ к 2030 году». Валентина Никулина возглавила областную инфекционную больницу в мае 2022 года. На тот момент ей было 27 лет, а трудовой стаж — четыре года. В 2023 году Никулина стала главным внештатным инфекционистом департамента здравоохранения Курганской области. И.о. главврача Курганской областной инфекционной больницы Валентина Никулина принимает участие в медицинском форуме в Москве Фото: департамент здравоохранения Курганской области, https://vk.com/dzokurgan Фото: департамент здравоохранения Курганской области, https://vk.com/dzokurgan

Исполняющая обязанности главврача Курганской областной инфекционной больницы Валентина Никулина уехала на международный инфекционный форум, который проходит в Москве. Об этом сообщает департамент здравоохранения Курганской области. «Главный внештатный инфекционист департамента здравоохранения Курганской области Никулина Валентина Валерьевна приняла участие во II Международном инфекционном форуме. Он проходит 10—13 декабря в городе Москве на базе Сеченовского медицинского университета», — говорится в сообщении ведомства во «ВКонтакте». Сеченовскому университету исполнилось 100 лет. В честь юбилея вуза прошло пленарное заседание. На семинаре обсуждались важные и актуальные вопросы инфекционной безопасности. Рассмотрены вопросы инфекции в патологии человека. Важным на семинаре был сателлитный симпозиум «Перспективы реализации элиминации гепатита С в РФ к 2030 году». Валентина Никулина возглавила областную инфекционную больницу в мае 2022 года. На тот момент ей было 27 лет, а трудовой стаж — четыре года. В 2023 году Никулина стала главным внештатным инфекционистом департамента здравоохранения Курганской области.