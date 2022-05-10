Власти объяснили, как 27-летний врач возглавила больницу Кургана

В депздраве сообщили, что к должности и. о. главврача больницы стаж не требуется Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской областной специализированной инфекционной больнице у главврача закончился срок действия контракта. После этого на должность и. о. главврача была назначена 27-летний врач Валентина Никулина, так как требований к стажу в этой должности нет, ответили URA.RU в департаменте здравоохранения Курганской области.

«С главным врачом Курганской областной специализированной инфекционной больницы расторгнут контракт в связи с окончанием срока его действия. Никулина В.В. назначена исполняющим обязанности главного врача, для данной должности нормативными документами отсутствуют требования к стажу», — ответили в департаменте здравоохранения Курганской области на запрос URA.RU.

В ведомстве не уточнили, были ли на должность главврача больницы другие претенденты и почему выбор пал на Никулину. На вопрос о планируемых кадровых решениях в больнице подчеркнули, что «принятие кадровых решений в отношении сотрудников медицинских организаций относится к полномочиям руководителей медицинских организаций».

В апреле URA.RU писало, что Курганскую инфекционную больницу возглавила 27-летний врач Валентина Никулина. По информации портала «Продокторов», она окончила Тюменский государственный медицинский университет по специальности «инфекционные болезни». Работала в Курганской поликлинике №2 и в частном медцентре «Альфамед», трудовой стаж — 4 года. Ранее областной инфекционной больницей почти 11 лет руководил Игорь Журавский.

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