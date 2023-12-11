Мать челябинского маньяка из Смолино отправили в психдиспансер

11 декабря 2023 в 18:00 Размер текста - 17 +

Валентина Ческидова пройдет судебно-психиатрическую экспертизу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Маньяк в Челябинске 14 лет держал в плену молодую женщину Мать жителя Челябинска Владимира Ческидова, прозванным в народе «Смолинским маньяком», Валентину, принудительно отправили на судебно-психиатрическую экспертизу. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного суда, она будет находиться в психдиспансере сроком до 30 дней. «Облсуд внес уточнения в постановление Центрального райсуда, которым постановлено принудительно поместить обвиняемую в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях для производства стационарной судебно-психиатрической экспертизы. На срок до 30 дней. В целом решение суда оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. По данным URA.RU, уже 12 декабря Ческидова направится в клинику. В отличие от сына, который проходит тестирование в Москве, ее экспертизу будут проводить в Челябинске. Адвокат Ческидовой, Михаил Лысенко, заявил URA.RU, что пока он никак не комментирует тактику и стратегию защиты. Ческидову задержали вместе с сыном. Ее обвинили в похищении человека. По версии следствия, она помогала сыну на протяжении долгого времени удерживать женщину в доме. По итогу суд отпустил ее из-под стражи. Сам Ческидов продолжает находиться в Москве. Туда его этапировали из СИЗО для прохождения судебно-психиатрической экспертизы. Следствие планирует по максимуму провести все необходимые исследования, чтобы после не проводить их заново. О маньяке из Смолино заговорили по всей стране в конце июля текущего года. По версии следствия, он похитил и 14 лет удерживал женщину в плену. Плен сопровождался изнасилованиями. Однако Ческидов отрицает подобные заявления. Говорит, что все было по обоюдному согласию. Так или иначе, сбежать женщине помог алкоголизм Ческидова. После выпитого у него началась горячка. Ему вызвали скорую. В это время пленница смогла сбежать и заявить в полицию. В ходе расследования оперативники наткнулись на заднем дворе Ческидовых расчлененный труп еще одной женщины. Предположительно, мужчина убил ее в 2011 году. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мать жителя Челябинска Владимира Ческидова, прозванным в народе «Смолинским маньяком», Валентину, принудительно отправили на судебно-психиатрическую экспертизу. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного суда, она будет находиться в психдиспансере сроком до 30 дней. «Облсуд внес уточнения в постановление Центрального райсуда, которым постановлено принудительно поместить обвиняемую в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях для производства стационарной судебно-психиатрической экспертизы. На срок до 30 дней. В целом решение суда оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. По данным URA.RU, уже 12 декабря Ческидова направится в клинику. В отличие от сына, который проходит тестирование в Москве, ее экспертизу будут проводить в Челябинске. Адвокат Ческидовой, Михаил Лысенко, заявил URA.RU, что пока он никак не комментирует тактику и стратегию защиты. Ческидову задержали вместе с сыном. Ее обвинили в похищении человека. По версии следствия, она помогала сыну на протяжении долгого времени удерживать женщину в доме. По итогу суд отпустил ее из-под стражи. Сам Ческидов продолжает находиться в Москве. Туда его этапировали из СИЗО для прохождения судебно-психиатрической экспертизы. Следствие планирует по максимуму провести все необходимые исследования, чтобы после не проводить их заново. О маньяке из Смолино заговорили по всей стране в конце июля текущего года. По версии следствия, он похитил и 14 лет удерживал женщину в плену. Плен сопровождался изнасилованиями. Однако Ческидов отрицает подобные заявления. Говорит, что все было по обоюдному согласию. Так или иначе, сбежать женщине помог алкоголизм Ческидова. После выпитого у него началась горячка. Ему вызвали скорую. В это время пленница смогла сбежать и заявить в полицию. В ходе расследования оперативники наткнулись на заднем дворе Ческидовых расчлененный труп еще одной женщины. Предположительно, мужчина убил ее в 2011 году.