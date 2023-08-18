Челябинского маньяка, 14 лет держащего женщину в плену, этапируют в Москву

По предварительным данным, Владимира Ческидова отправили на психиатрическую экспертизу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Маньяк в Челябинске 14 лет держал в плену молодую женщину

Маньяка из Смолино (Челябинская область) Владимира Ческидова, обвиняемого в изнасиловании, похищении человека и убийстве, этапируют в Москву. По данным URA.RU, в столице его проверят на вменяемость.

«Ческидов убыл из изолятора Челябинска и этапируется в Москву. Его направили на психиатрическую экспертизу. В столице за ним будут наблюдать, оценивать. В планах по максимуму провести все экспертизы, чтобы после не проводить их повторно», — рассказал URA.RU информированный источник.

Из-за отсутствия Ческидова заседание по его апелляционной жалобе о смягчении меры пресечения может быть отложено. Однако заседание проведут, если стороны договорятся.

URA.RU направило запрос в пресс-службу СКР по региону. На момент публикации ответа не последовало.

Ческидова задержали в конце июля. Ему предъявили обвинения в изнасиловании, похищении человека и убийстве. По версии следствия, в 2009 году он заточил у себя дома женщину и держал ее в плену на протяжении 14 лет. Все это время он избивал и насиловал ее. Сам Ческидов отрицает обвинение в изнасиловании. Говорит, что все у них было любви. В остальных инкриминируемых преступлениях мужчина признался.

При осмотре дома маньяка оперативники нашли в его комнате множество дисков с порно, различные секс-приспособления. Также во дворе дома обнаружили разложившиеся человеческие останки. Следователи выяснили, что убийство произошло в 2011 году. Установить личность убитого человека пока не удалось.