В Кургане заново рассмотрят спор тюменского инвестора и фонда правительства

Тюменский инвестор продолжит спор по земле с курганским инвестфондом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганскому арбитражному суду придется заново рассмотреть иск директора тюменской компании «ТАДК» Александра Бронских к фонду инвестиционного агентства Курганской области. Бизнесмен и его компания ранее добились отмены отказа правительственного фонда в совместном инвестпроекте. Уральский арбитражный суд после жалобы фонда постановил пересмотреть дело. Данные появились на сайте судебной организации.

«Общество „ТАДК“ обратилось в арбитражный суд Курганской области с заявлением к фонду о признании недействительным одностороннего отказа от исполнения соглашения <…> о сотрудничестве по реализации масштабного инвестиционного проекта», — говорится о сути иска в судебных материалах. Суд удовлетворил иск, а следующая инстанция подтвердила правоту решения. Однако эти решения отменили после жалобы фонда в Арбитражный суд Уральского округа.

Бизнесмену отказали в продолжении инвестпроекта по строительству завода, поскольку он не предоставил разрешения на строительство, предусмотренное условиями договора. Суд заметил, что решения принимались без изучения допущенного коммерческой фирмой нарушения. Также «не был надлежащим образом исследован вопрос о наличии необходимости получения истцом спорного разрешения на строительство применительно к нормам действующего градостроительного законодательства и характеристикам возводимого в рамках реализации инвестиционного проекта объекта».

Данные нарушения предложено устранить при повторном рассмотрении иска. При необходимости провести судебную экспертизу. Пересмотр дела начнется 24 января 2024 года.

Ранее URA.RU сообщало, что тюменский бизнесмен выиграл суд у курганского правительственного фонда, отказавшему ему в продолжении инвестпроекта. Коммерсант собирался построить асфальтовый завод в Кургане и вложил в проект 200 млн рублей. Землю под проект выделили без торгов по решению губернатора области. Спустя полтора года фонд выслал Бронских односторонний отказ, так как он не предоставил разрешение на строительство объекта.