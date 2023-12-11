Глава тюменских либерал-демократов усиливает депутатов-новичков

Глава тюменской ЛДПР Сысоев усиливает свою команду

11 декабря 2023 в 20:30 Размер текста - 17 +

Владимир Сысоев начал строить новую команду опытных политиков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Потеряв опытных игроков, глава тюменского отделения ЛДПР Владимир Сысоев решил взрастить собственных политиков. Столкнувшись с тем, что у членов его новой команды практически отсутствует политический опыт, он лично начал обучать их депутатской и партийной работе. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, близкие к тюменской политике. «Депутаты-новички Дмитрий Ошурков и Руслан Сабиров начали выступать на заседаниях гордумы и профильных комиссий, профессионально вести социальные сети. Именно им доверили организовывать визит Леонида Слуцкого в Тюмень. Их аппаратный вес заметно растет», — делятся собеседники агентства. По словам источников, новая тактика Сысоева продиктована желанием обезопасить себя от конкурентов и создать команду под себя. Ранее Сысоеву пришлось попрощаться с такими опытными игроками, как депутатом облдумы Артемом Зайцевым, экс-лидером фракции гордумы Дмитрием Елагиным (устроил демарш и снял с себя полномочия городского координатора), сотрудниками аппарата партии. Все из-за внутрипартийных конфликтов, спровоцированных политикой закручивания гаек со стороны руководства реготделения.

Потеряв опытных игроков, глава тюменского отделения ЛДПР Владимир Сысоев решил взрастить собственных политиков. Столкнувшись с тем, что у членов его новой команды практически отсутствует политический опыт, он лично начал обучать их депутатской и партийной работе. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, близкие к тюменской политике. «Депутаты-новички Дмитрий Ошурков и Руслан Сабиров начали выступать на заседаниях гордумы и профильных комиссий, профессионально вести социальные сети. Именно им доверили организовывать визит Леонида Слуцкого в Тюмень. Их аппаратный вес заметно растет», — делятся собеседники агентства. По словам источников, новая тактика Сысоева продиктована желанием обезопасить себя от конкурентов и создать команду под себя. Ранее Сысоеву пришлось попрощаться с такими опытными игроками, как депутатом облдумы Артемом Зайцевым, экс-лидером фракции гордумы Дмитрием Елагиным (устроил демарш и снял с себя полномочия городского координатора), сотрудниками аппарата партии. Все из-за внутрипартийных конфликтов, спровоцированных политикой закручивания гаек со стороны руководства реготделения.