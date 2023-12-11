Глава тюменских либерал-демократов усиливает депутатов-новичков

Глава тюменской ЛДПР Сысоев усиливает свою команду
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание законодательного собрания Челябинской области. ЗСО. Челябинск, сысоев владимир
Владимир Сысоев начал строить новую команду опытных политиков Фото:

Потеряв опытных игроков, глава тюменского отделения ЛДПР Владимир Сысоев решил взрастить собственных политиков. Столкнувшись с тем, что у членов его новой команды практически отсутствует политический опыт, он лично начал обучать их депутатской и партийной работе. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, близкие к тюменской политике.

«Депутаты-новички Дмитрий Ошурков и Руслан Сабиров начали выступать на заседаниях гордумы и профильных комиссий, профессионально вести социальные сети. Именно им доверили организовывать визит Леонида Слуцкого в Тюмень. Их аппаратный вес заметно растет», — делятся собеседники агентства.

По словам источников, новая тактика Сысоева продиктована желанием обезопасить себя от конкурентов и создать команду под себя. Ранее Сысоеву пришлось попрощаться с такими опытными игроками, как депутатом облдумы Артемом Зайцевым, экс-лидером фракции гордумы Дмитрием Елагиным (устроил демарш и снял с себя полномочия городского координатора), сотрудниками аппарата партии. Все из-за внутрипартийных конфликтов, спровоцированных политикой закручивания гаек со стороны руководства реготделения.

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Потеряв опытных игроков, глава тюменского отделения ЛДПР Владимир Сысоев решил взрастить собственных политиков. Столкнувшись с тем, что у членов его новой команды практически отсутствует политический опыт, он лично начал обучать их депутатской и партийной работе. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, близкие к тюменской политике. «Депутаты-новички Дмитрий Ошурков и Руслан Сабиров начали выступать на заседаниях гордумы и профильных комиссий, профессионально вести социальные сети. Именно им доверили организовывать визит Леонида Слуцкого в Тюмень. Их аппаратный вес заметно растет», — делятся собеседники агентства. По словам источников, новая тактика Сысоева продиктована желанием обезопасить себя от конкурентов и создать команду под себя. Ранее Сысоеву пришлось попрощаться с такими опытными игроками, как депутатом облдумы Артемом Зайцевым, экс-лидером фракции гордумы Дмитрием Елагиным (устроил демарш и снял с себя полномочия городского координатора), сотрудниками аппарата партии. Все из-за внутрипартийных конфликтов, спровоцированных политикой закручивания гаек со стороны руководства реготделения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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