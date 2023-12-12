NYT: США отправят в Киев генерала для разработки новой стратегии

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Реализация стратегии намечена на начало 2024 года Фото:
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Украина и Соединенные Штаты разрабатывают новую военную стратегию. Для данной цели Пентагон отправит в Киев генерал-лейтенанта Антонио Агуто. Реализация стратегии рассчитана на начало 2024 года. Об этом сообщает газета The New York Times.

«Американские и украинские военные лидеры ищут новую стратегию, которую они смогут начать реализовывать в начале следующего года», — пишет газета со ссылкой на украинских и американских чиновников. Уточняется, что данная стратегия будет нацелена на возрождение благосостояния Украины. А также для того, чтобы зафиксировать поддержку Киева в рамках конфликта.

Известно, что США отправят в Киев генерал-лейтенанта Агуто, чтобы активизировать личные военные консультации. Американские и украинские офицеры надеются проработать детали новой стратегии в следующем месяце. Это будет сделано в ходе серии военных игр.

Толчком для разработки данной стратегии послужили неудачные контрнаступления украинской армии. Также причиной являются напряженные встречи между высшими американскими чиновниками и их украинскими коллегами. По информации газеты, США настаивают на консервативной стратегии. Она будет направлена на удержание территории, которая уже есть у Киева. А также на наращивание сил в течение года.

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Украина и Соединенные Штаты разрабатывают новую военную стратегию. Для данной цели Пентагон отправит в Киев генерал-лейтенанта Антонио Агуто. Реализация стратегии рассчитана на начало 2024 года. Об этом сообщает газета The New York Times. «Американские и украинские военные лидеры ищут новую стратегию, которую они смогут начать реализовывать в начале следующего года», — пишет газета со ссылкой на украинских и американских чиновников. Уточняется, что данная стратегия будет нацелена на возрождение благосостояния Украины. А также для того, чтобы зафиксировать поддержку Киева в рамках конфликта. Известно, что США отправят в Киев генерал-лейтенанта Агуто, чтобы активизировать личные военные консультации. Американские и украинские офицеры надеются проработать детали новой стратегии в следующем месяце. Это будет сделано в ходе серии военных игр. Толчком для разработки данной стратегии послужили неудачные контрнаступления украинской армии. Также причиной являются напряженные встречи между высшими американскими чиновниками и их украинскими коллегами. По информации газеты, США настаивают на консервативной стратегии. Она будет направлена на удержание территории, которая уже есть у Киева. А также на наращивание сил в течение года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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