Рота солдат ВСУ погибла при провальных атаках в ДНР

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Вооруженные силы Украины. stock, оружие, нато, винтовка, всу, stock
В Минобороны РФ сообщили, что ВСУ потеряли около 200 солдат Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные остановили пять атак ВСУ на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, украинская армия за сутки потеряла около 200 солдат убитыми и ранеными.

«На донецком направлении подразделения „Южной“ группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак противника », — сообщило Минобороны в telegam-канале. В ведомстве отметили, что ВСУ за сутки потеряли до 200 военных убитыми и ранеными.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские силы предотвратили высадку двух групп пехоты ВСУ из 11 и 15 человек на левый берег Днепра в Херсонской области, передает «Национальная служба новостей». В ведомстве отметили, что дрон Воздушно-десантных войск РФ уничтожили украинских военных в укрытии под Артемовском.

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Российские военные остановили пять атак ВСУ на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, украинская армия за сутки потеряла около 200 солдат убитыми и ранеными. «На донецком направлении подразделения „Южной“ группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак противника », — сообщило Минобороны в telegam-канале. В ведомстве отметили, что ВСУ за сутки потеряли до 200 военных убитыми и ранеными. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские силы предотвратили высадку двух групп пехоты ВСУ из 11 и 15 человек на левый берег Днепра в Херсонской области, передает «Национальная служба новостей». В ведомстве отметили, что дрон Воздушно-десантных войск РФ уничтожили украинских военных в укрытии под Артемовском.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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