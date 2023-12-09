Рота солдат ВСУ погибла при провальных атаках в ДНР

09 декабря 2023 в 16:32 Размер текста - 17 +

В Минобороны РФ сообщили, что ВСУ потеряли около 200 солдат Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные остановили пять атак ВСУ на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, украинская армия за сутки потеряла около 200 солдат убитыми и ранеными. «На донецком направлении подразделения „Южной“ группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак противника », — сообщило Минобороны в telegam-канале . В ведомстве отметили, что ВСУ за сутки потеряли до 200 военных убитыми и ранеными. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские силы предотвратили высадку двух групп пехоты ВСУ из 11 и 15 человек на левый берег Днепра в Херсонской области, передает «Национальная служба новостей». В ведомстве отметили, что дрон Воздушно-десантных войск РФ уничтожили украинских военных в укрытии под Артемовском.

Российские военные остановили пять атак ВСУ на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, украинская армия за сутки потеряла около 200 солдат убитыми и ранеными. «На донецком направлении подразделения „Южной“ группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак противника », — сообщило Минобороны в telegam-канале. В ведомстве отметили, что ВСУ за сутки потеряли до 200 военных убитыми и ранеными. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские силы предотвратили высадку двух групп пехоты ВСУ из 11 и 15 человек на левый берег Днепра в Херсонской области, передает «Национальная служба новостей». В ведомстве отметили, что дрон Воздушно-десантных войск РФ уничтожили украинских военных в укрытии под Артемовском.