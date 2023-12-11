11 декабря 2023

Жителям ЯНАО приходят фейковые сообщения от лица мэра. Скрин

В ЯНАО мошенники создали ложный telegram-канал мэра Антона Колодина
© Служба новостей «URA.RU»
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Мошенники добрались до соцсетей Антона Колодина (фото из архива) Фото:

Мошенники создали ложный telegram-канал главы Пуровского района ЯНАО Антона Колодина и рассылают от лица мэра сообщения жителям. О создании фейкового канала предупредил земляков сам глава района.

«От моего имени в Тelegram создали фейковый аккаунт. Большая просьба не по каким ссылкам не переходите, не вступайте в переписку и не поддавайтесь на провокации», — предупредил земляков Антон Колодин в официальном telegram-канале.

Колодин призвал не отвечать на такие сообщения и попросил жителей проявить бдительность и внимательность. В пресс-службах силовых ведомств просят никому не разглашать персональные данные и данные банковских карт.

Взлом социальных сетей политиков в ЯНАО произошел не впервые. Ранее сообщалось о взломе соцсетей мэра Салехарда Алексея Титовского, главы администрации Лабытнанги Марины Тресковой и других чиновников и политиков.

Мошенники пишут жителям от лица главы Пуровского района Антона Колодина
Мошенники пишут жителям от лица главы Пуровского района Антона Колодина
Фото:

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Мошенники создали ложный telegram-канал главы Пуровского района ЯНАО Антона Колодина и рассылают от лица мэра сообщения жителям. О создании фейкового канала предупредил земляков сам глава района. «От моего имени в Тelegram создали фейковый аккаунт. Большая просьба не по каким ссылкам не переходите, не вступайте в переписку и не поддавайтесь на провокации», — предупредил земляков Антон Колодин в официальном telegram-канале. Колодин призвал не отвечать на такие сообщения и попросил жителей проявить бдительность и внимательность. В пресс-службах силовых ведомств просят никому не разглашать персональные данные и данные банковских карт. Взлом социальных сетей политиков в ЯНАО произошел не впервые. Ранее сообщалось о взломе соцсетей мэра Салехарда Алексея Титовского, главы администрации Лабытнанги Марины Тресковой и других чиновников и политиков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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