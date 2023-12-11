Мошенники создали ложный telegram-канал главы Пуровского района ЯНАО Антона Колодина и рассылают от лица мэра сообщения жителям. О создании фейкового канала предупредил земляков сам глава района.
«От моего имени в Тelegram создали фейковый аккаунт. Большая просьба не по каким ссылкам не переходите, не вступайте в переписку и не поддавайтесь на провокации», — предупредил земляков Антон Колодин в официальном telegram-канале.
Колодин призвал не отвечать на такие сообщения и попросил жителей проявить бдительность и внимательность. В пресс-службах силовых ведомств просят никому не разглашать персональные данные и данные банковских карт.
Взлом социальных сетей политиков в ЯНАО произошел не впервые. Ранее сообщалось о взломе соцсетей мэра Салехарда Алексея Титовского, главы администрации Лабытнанги Марины Тресковой и других чиновников и политиков.
Мошенники пишут жителям от лица главы Пуровского района Антона Колодина
Мошенники создали ложный telegram-канал главы Пуровского района ЯНАО Антона Колодина и рассылают от лица мэра сообщения жителям. О создании фейкового канала предупредил земляков сам глава района. «От моего имени в Тelegram создали фейковый аккаунт. Большая просьба не по каким ссылкам не переходите, не вступайте в переписку и не поддавайтесь на провокации», — предупредил земляков Антон Колодин в официальном telegram-канале. Колодин призвал не отвечать на такие сообщения и попросил жителей проявить бдительность и внимательность. В пресс-службах силовых ведомств просят никому не разглашать персональные данные и данные банковских карт. Взлом социальных сетей политиков в ЯНАО произошел не впервые. Ранее сообщалось о взломе соцсетей мэра Салехарда Алексея Титовского, главы администрации Лабытнанги Марины Тресковой и других чиновников и политиков.