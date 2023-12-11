Природа Погода На челябинской трассе М5 сравнили температуры самой холодной ночи года. Фото 12 декабря 2023 в 10:57 Размер текста - 17 + На челябинских дорогах зафиксированы 50-градусные морозы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На челябинском отрезке трассы М5 водители сравнили показатели градусников в самую холодную ночь года. Минимальной была зафиксирована температура -50 градусов в селе Усть-Багаряк в Кунашакском районе. «Район Северные печи, город Миасс, -43. Зафиксировали в 8:50 утра», — сообщили участники telegram-канала «Трасса М5 Уфа-Челябинск». В селе Кундравы Чебаркульского района утром 12 декабря было -39, в Златоусте -37, в Месягутово -45. Однако рекордсменом отрицательных температур стал градусник в селе Усть-Багаряк Кунашакского района, который под утро показал -50 градусов. Аномальные холода с температурами ниже минус 40 градусов задержатся в Челябинской области до 13 декабря включительно. Из-за морозов школьники уже пять дней не посещают образовательные учреждения, на дистант переведены часть вузов. Утром под Челябинском Telegram-канал «М5 Уфа-Челябинск» В Сатке было -38 Telegram-канал «М5 Уфа-Челябинск» В Миассе — 40 Telegram-канал «М5 Уфа-Челябинск» На челябинском отрезке трассы М5 водители сравнили показатели градусников в самую холодную ночь года. Минимальной была зафиксирована температура -50 градусов в селе Усть-Багаряк в Кунашакском районе. «Район Северные печи, город Миасс, -43. Зафиксировали в 8:50 утра», — сообщили участники telegram-канала «Трасса М5 Уфа-Челябинск». В селе Кундравы Чебаркульского района утром 12 декабря было -39, в Златоусте -37, в Месягутово -45. Однако рекордсменом отрицательных температур стал градусник в селе Усть-Багаряк Кунашакского района, который под утро показал -50 градусов. Аномальные холода с температурами ниже минус 40 градусов задержатся в Челябинской области до 13 декабря включительно. Из-за морозов школьники уже пять дней не посещают образовательные учреждения, на дистант переведены часть вузов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям