На челябинском отрезке трассы М5 водители сравнили показатели градусников в самую холодную ночь года. Минимальной была зафиксирована температура -50 градусов в селе Усть-Багаряк в Кунашакском районе.
«Район Северные печи, город Миасс, -43. Зафиксировали в 8:50 утра», — сообщили участники telegram-канала «Трасса М5 Уфа-Челябинск».
В селе Кундравы Чебаркульского района утром 12 декабря было -39, в Златоусте -37, в Месягутово -45. Однако рекордсменом отрицательных температур стал градусник в селе Усть-Багаряк Кунашакского района, который под утро показал -50 градусов.
Аномальные холода с температурами ниже минус 40 градусов задержатся в Челябинской области до 13 декабря включительно. Из-за морозов школьники уже пять дней не посещают образовательные учреждения, на дистант переведены часть вузов.
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