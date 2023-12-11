11 декабря 2023

На челябинской трассе М5 сравнили температуры самой холодной ночи года. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На челябинских дорогах зафиксированы 50-градусные морозы Фото:

На челябинском отрезке трассы М5 водители сравнили показатели градусников в самую холодную ночь года. Минимальной была зафиксирована температура -50 градусов в селе Усть-Багаряк в Кунашакском районе.

«Район Северные печи, город Миасс, -43. Зафиксировали в 8:50 утра», — сообщили участники telegram-канала «Трасса М5 Уфа-Челябинск».

В селе Кундравы Чебаркульского района утром 12 декабря было -39, в Златоусте -37, в Месягутово -45. Однако рекордсменом отрицательных температур стал градусник в селе Усть-Багаряк Кунашакского района, который под утро показал -50 градусов.

Аномальные холода с температурами ниже минус 40 градусов задержатся в Челябинской области до 13 декабря включительно. Из-за морозов школьники уже пять дней не посещают образовательные учреждения, на дистант переведены часть вузов.

Утром под Челябинском
Утром под Челябинском
В Сатке было -38
В Сатке было -38
В Миассе — 40
В Миассе — 40

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На челябинском отрезке трассы М5 водители сравнили показатели градусников в самую холодную ночь года. Минимальной была зафиксирована температура -50 градусов в селе Усть-Багаряк в Кунашакском районе. «Район Северные печи, город Миасс, -43. Зафиксировали в 8:50 утра», — сообщили участники telegram-канала «Трасса М5 Уфа-Челябинск». В селе Кундравы Чебаркульского района утром 12 декабря было -39, в Златоусте -37, в Месягутово -45. Однако рекордсменом отрицательных температур стал градусник в селе Усть-Багаряк Кунашакского района, который под утро показал -50 градусов. Аномальные холода с температурами ниже минус 40 градусов задержатся в Челябинской области до 13 декабря включительно. Из-за морозов школьники уже пять дней не посещают образовательные учреждения, на дистант переведены часть вузов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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