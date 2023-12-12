Mash: супругу Ельцина Наину экстренно госпитализировали

На данный момент Наина Ельцина находится под присмотром врачей
Жене первого российского президента Бориса Ельцина Наине стало плохо, ее экстренно госпитализировали. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«91-летней Наине Иосифовне неожиданно стало плохо. После консультации медики приняли решение положить ее в больницу», — говорится в канале. На данный момент она находится под присмотром врачей.
Наина стала вдовой в 2007 году. С 2008 года она активно участвует в мероприятиях, посвященных памяти Ельцина.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!