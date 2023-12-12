Mash: супругу Ельцина Наину экстренно госпитализировали

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Презентация книги мемуаров Наины Ельциной "Личная жизнь". Екатеринбург, ельцина наина
На данный момент Наина Ельцина находится под присмотром врачей Фото:

Жене первого российского президента Бориса Ельцина Наине стало плохо, ее экстренно госпитализировали. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«91-летней Наине Иосифовне неожиданно стало плохо. После консультации медики приняли решение положить ее в больницу», — говорится в канале. На данный момент она находится под присмотром врачей.

Наина стала вдовой в 2007 году. С 2008 года она активно участвует в мероприятиях, посвященных памяти Ельцина.

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Жене первого российского президента Бориса Ельцина Наине стало плохо, ее экстренно госпитализировали. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «91-летней Наине Иосифовне неожиданно стало плохо. После консультации медики приняли решение положить ее в больницу», — говорится в канале. На данный момент она находится под присмотром врачей. Наина стала вдовой в 2007 году. С 2008 года она активно участвует в мероприятиях, посвященных памяти Ельцина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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