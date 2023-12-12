Mash: супругу Ельцина Наину экстренно госпитализировали

12 декабря 2023 в 10:40 Размер текста - 17 +

На данный момент Наина Ельцина находится под присмотром врачей Фото: Анна Майорова © URA.RU Жене первого российского президента Бориса Ельцина Наине стало плохо, ее экстренно госпитализировали. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «91-летней Наине Иосифовне неожиданно стало плохо. После консультации медики приняли решение положить ее в больницу», — говорится в канале. На данный момент она находится под присмотром врачей. Наина стала вдовой в 2007 году. С 2008 года она активно участвует в мероприятиях, посвященных памяти Ельцина.

Жене первого российского президента Бориса Ельцина Наине стало плохо, ее экстренно госпитализировали. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «91-летней Наине Иосифовне неожиданно стало плохо. После консультации медики приняли решение положить ее в больницу», — говорится в канале. На данный момент она находится под присмотром врачей. Наина стала вдовой в 2007 году. С 2008 года она активно участвует в мероприятиях, посвященных памяти Ельцина.