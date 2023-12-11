Из бюджета Екатеринбурга выделят 94 млн рублей на долги «Гортранса»

Сумма, которую администрация Екатеринбурга выделит на погашение долгов муниципального «Гортранса», составит 94 млн рублей. Общий же долг предприятия составляет 290 млн рублей, рассказали представители департамента финансов мэрии на заседании городской думы. Трансляция велась на портале YouTube.
«Много информации о задолженностях „Гортранса“, но у них по контракту сложилась экономия около 260 миллионов рублей. 94 миллиона пойдет на кредиторскую задолженность [из муниципального бюджета]», — рассказала начальник городского департамента финансов Анна Турунцева. Также, прогнозируют чиновники, в декабре «Гортранс» получит от продажи билетов 150 млн рублей. Погасить его долги планируется до конца декабря.
В ноябре стало известно, что налоговая арестовала счета «Гортранса». По данным URA.RU, не в первый раз. Денег на счетах предприятия не хватало даже на покупку топлива, но в итоге удалось добиться отсрочки по оплате.
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