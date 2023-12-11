Подруга Наины Ельциной рассказала о ее состоянии

Подруга Ельциной: Наина болела в последнее время

12 декабря 2023 в 12:24 Размер текста - 17 +

Наину Ельцину поместили под наблюдение медиков Фото: Анна Майорова © URA.RU В последнее время супруга первого российского президента Бориса Ельцина — Наина Ельцина — чувствовала себя плохо. Об этом URA.RU рассказала ее подруга и однокурсница по Уральскому политехническому институту (ныне УрФУ) Валентина Шмакова. «В последнее время Наина болела. Мы же с ней постоянно созваниваемся, а тут она пропала, я ее потеряла. Написала дочери, Татьяна мне ответила: „мама болеет, но сейчас получше“. Это было недели две назад», — рассказала Валентина Шмакова. Она добавила, что и сама чувствует себя неважно: подскочило давление. Вчера пенсионерка вызвала скорую, но те не смогли приехать из-за огромной нагрузки. Сегодня Валентине Григорьевне обещали прислать врача.



О госпитализации Наины Ельциной стало известно 12 декабря. Она почувствовала себя нехорошо, врачи приняли решение положить ее под наблюдение. Наина Иосифовна является женой первого президента России Бориса Ельцина. Бывшей первой леди государства 91 год. После смерти Бориса Ельцина в 2007 году его супруга активно занимается общественной деятельностью, посвященной памяти мужа.

В последнее время супруга первого российского президента Бориса Ельцина — Наина Ельцина — чувствовала себя плохо. Об этом URA.RU рассказала ее подруга и однокурсница по Уральскому политехническому институту (ныне УрФУ) Валентина Шмакова. «В последнее время Наина болела. Мы же с ней постоянно созваниваемся, а тут она пропала, я ее потеряла. Написала дочери, Татьяна мне ответила: „мама болеет, но сейчас получше“. Это было недели две назад», — рассказала Валентина Шмакова. Она добавила, что и сама чувствует себя неважно: подскочило давление. Вчера пенсионерка вызвала скорую, но те не смогли приехать из-за огромной нагрузки. Сегодня Валентине Григорьевне обещали прислать врача. О госпитализации Наины Ельциной стало известно 12 декабря. Она почувствовала себя нехорошо, врачи приняли решение положить ее под наблюдение. Наина Иосифовна является женой первого президента России Бориса Ельцина. Бывшей первой леди государства 91 год. После смерти Бориса Ельцина в 2007 году его супруга активно занимается общественной деятельностью, посвященной памяти мужа.