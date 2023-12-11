11 декабря 2023

Самолет «Уральских авиалиний» подготовили к зимовке в пшеничном поле. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, уральские авиалинии, авиакомпания ural airlines
Пока расследование ЧП с самолетом продолжается (архивное фото) Фото:
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Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском

Самолет «Уральских авиалиний», который в сентябре экстренно сел под Новосибирском, простоит в сибирском поле всю зиму, его уже подготовили к зимовке. Подробности о состоянии лайнера, совершившего нашумевшую посадку под Новосибирском, рассказал URA.RU местный житель, знакомый с ситуацией.

«Самолет решили законсервировать на год. Его уже подготовили к зимовке: обмотали шасси и двигатели теплоизоляционными материалами. Лайнер продолжает сторожить охрана», — сказал собеседник агентства и поделился фото.

Борт «Уральских авиалиний» сел под Новосибирском 12 сентября. Рейс направлялся из Сочи в Омск, но был вынужден прервать полет из-за отказа гидравлики и приземлиться в пшеничном поле. Никто из пассажиров и экипажа не пострадал.

О дальнейшей судьбе самолета выдвигались разные предположения. Согласно одному из них, лайнер собирались поднять в воздух прямо с поля после первых морозов. По второму предположению, борт могут разобрать на запчасти. Как сообщал гендиректор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов, окончательные решения будут приняты за два дня, как только завершится расследование инцидента.

Самолет «утеплили» перед долгой зимой
Самолет «утеплили» перед долгой зимой
Фото:
Самолет стал вторым бортом «Уральских авиалиний», который приземлился в поле
Самолет стал вторым бортом «Уральских авиалиний», который приземлился в поле
Фото:
Возможно, весной поле не удастся засеять пшеницей
Возможно, весной поле не удастся засеять пшеницей
Фото:
Вокруг лайнера поставлен забор
Вокруг лайнера поставлен забор
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Самолет «Уральских авиалиний», который в сентябре экстренно сел под Новосибирском, простоит в сибирском поле всю зиму, его уже подготовили к зимовке. Подробности о состоянии лайнера, совершившего нашумевшую посадку под Новосибирском, рассказал URA.RU местный житель, знакомый с ситуацией. «Самолет решили законсервировать на год. Его уже подготовили к зимовке: обмотали шасси и двигатели теплоизоляционными материалами. Лайнер продолжает сторожить охрана», — сказал собеседник агентства и поделился фото. Борт «Уральских авиалиний» сел под Новосибирском 12 сентября. Рейс направлялся из Сочи в Омск, но был вынужден прервать полет из-за отказа гидравлики и приземлиться в пшеничном поле. Никто из пассажиров и экипажа не пострадал. О дальнейшей судьбе самолета выдвигались разные предположения. Согласно одному из них, лайнер собирались поднять в воздух прямо с поля после первых морозов. По второму предположению, борт могут разобрать на запчасти. Как сообщал гендиректор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов, окончательные решения будут приняты за два дня, как только завершится расследование инцидента.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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