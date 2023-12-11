Самолет «Уральских авиалиний» подготовили к зимовке в пшеничном поле. Фото

12 декабря 2023 в 15:04 Размер текста - 17 +

Пока расследование ЧП с самолетом продолжается (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском Самолет «Уральских авиалиний», который в сентябре экстренно сел под Новосибирском, простоит в сибирском поле всю зиму, его уже подготовили к зимовке. Подробности о состоянии лайнера, совершившего нашумевшую посадку под Новосибирском, рассказал URA.RU местный житель, знакомый с ситуацией. «Самолет решили законсервировать на год. Его уже подготовили к зимовке: обмотали шасси и двигатели теплоизоляционными материалами. Лайнер продолжает сторожить охрана», — сказал собеседник агентства и поделился фото. Борт «Уральских авиалиний» сел под Новосибирском 12 сентября. Рейс направлялся из Сочи в Омск, но был вынужден прервать полет из-за отказа гидравлики и приземлиться в пшеничном поле. Никто из пассажиров и экипажа не пострадал. О дальнейшей судьбе самолета выдвигались разные предположения. Согласно одному из них, лайнер собирались поднять в воздух прямо с поля после первых морозов. По второму предположению, борт могут разобрать на запчасти. Как сообщал гендиректор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов, окончательные решения будут приняты за два дня, как только завершится расследование инцидента. Самолет «утеплили» перед долгой зимой Фото: читатель URA.RU Самолет стал вторым бортом «Уральских авиалиний», который приземлился в поле Фото: читатель URA.RU Возможно, весной поле не удастся засеять пшеницей Фото: читатель URA.RU Вокруг лайнера поставлен забор Фото: читатель URA.RU

Самолет «Уральских авиалиний», который в сентябре экстренно сел под Новосибирском, простоит в сибирском поле всю зиму, его уже подготовили к зимовке. Подробности о состоянии лайнера, совершившего нашумевшую посадку под Новосибирском, рассказал URA.RU местный житель, знакомый с ситуацией. «Самолет решили законсервировать на год. Его уже подготовили к зимовке: обмотали шасси и двигатели теплоизоляционными материалами. Лайнер продолжает сторожить охрана», — сказал собеседник агентства и поделился фото. Борт «Уральских авиалиний» сел под Новосибирском 12 сентября. Рейс направлялся из Сочи в Омск, но был вынужден прервать полет из-за отказа гидравлики и приземлиться в пшеничном поле. Никто из пассажиров и экипажа не пострадал. О дальнейшей судьбе самолета выдвигались разные предположения. Согласно одному из них, лайнер собирались поднять в воздух прямо с поля после первых морозов. По второму предположению, борт могут разобрать на запчасти. Как сообщал гендиректор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов, окончательные решения будут приняты за два дня, как только завершится расследование инцидента.