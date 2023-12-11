11 декабря 2023

Мандат сбежавшего пермского экс-депутата отдадут энергетику из Лысьвы

© Служба новостей «URA.RU»
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Послание губернатора Пермского края. Пермь, депутат, чиновник, портфель, бизнесмен, должность, назначение
Ранее Лисняк был лишен мандата за прогулы Фото:

Пермское региональное отделение партии «Справедливой России» выбрали кандидата, которому передадут мандат бывшего депутата заксобрания Ильи Лисняка. По сообщениям СМИ, новым депутатом станет директор «Лысьва-Теплоэнерго» Андрей Кобелев.

«Мандат решено передать депутату Лысьвенской городской думы, директору ООО «Лысьва-Теплоэнерго» Андрею Кобелеву», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье со ссылкой на свои источники. Краевой избирком должен рассмотреть кандидатуру до 14 декабря.

Илью Лисняка лишили мандата в конце ноября из-за постоянных прогулов и сокрытие доходов. Экс-депутат уехал из РФ после возбуждения уголовного дела о вымогательстве. В начале декабря краевой комитет партии «Коммунисты России» потребовал от Минюста внести Лисняка в список иноагентов. В партии экс-депутата обвинили в работе на западные государства, объяснив это тем, что тот долгое время живет в Черногории. Источники URA.RU сообщали, что таким образом коммунисты хотят усложнить жизнь Лисняку, который перессорился со всеми в регионе.

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Пермское региональное отделение партии «Справедливой России» выбрали кандидата, которому передадут мандат бывшего депутата заксобрания Ильи Лисняка. По сообщениям СМИ, новым депутатом станет директор «Лысьва-Теплоэнерго» Андрей Кобелев. «Мандат решено передать депутату Лысьвенской городской думы, директору ООО «Лысьва-Теплоэнерго» Андрею Кобелеву», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье со ссылкой на свои источники. Краевой избирком должен рассмотреть кандидатуру до 14 декабря. Илью Лисняка лишили мандата в конце ноября из-за постоянных прогулов и сокрытие доходов. Экс-депутат уехал из РФ после возбуждения уголовного дела о вымогательстве. В начале декабря краевой комитет партии «Коммунисты России» потребовал от Минюста внести Лисняка в список иноагентов. В партии экс-депутата обвинили в работе на западные государства, объяснив это тем, что тот долгое время живет в Черногории. Источники URA.RU сообщали, что таким образом коммунисты хотят усложнить жизнь Лисняку, который перессорился со всеми в регионе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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