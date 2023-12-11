Мандат сбежавшего пермского экс-депутата отдадут энергетику из Лысьвы

12 декабря 2023 в 14:28 Размер текста - 17 +

Ранее Лисняк был лишен мандата за прогулы Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермское региональное отделение партии «Справедливой России» выбрали кандидата, которому передадут мандат бывшего депутата заксобрания Ильи Лисняка. По сообщениям СМИ, новым депутатом станет директор «Лысьва-Теплоэнерго» Андрей Кобелев. «Мандат решено передать депутату Лысьвенской городской думы, директору ООО «Лысьва-Теплоэнерго» Андрею Кобелеву», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье со ссылкой на свои источники. Краевой избирком должен рассмотреть кандидатуру до 14 декабря. Илью Лисняка лишили мандата в конце ноября из-за постоянных прогулов и сокрытие доходов. Экс-депутат уехал из РФ после возбуждения уголовного дела о вымогательстве. В начале декабря краевой комитет партии «Коммунисты России» потребовал от Минюста внести Лисняка в список иноагентов. В партии экс-депутата обвинили в работе на западные государства, объяснив это тем, что тот долгое время живет в Черногории. Источники URA.RU сообщали, что таким образом коммунисты хотят усложнить жизнь Лисняку, который перессорился со всеми в регионе.

Пермское региональное отделение партии «Справедливой России» выбрали кандидата, которому передадут мандат бывшего депутата заксобрания Ильи Лисняка. По сообщениям СМИ, новым депутатом станет директор «Лысьва-Теплоэнерго» Андрей Кобелев. «Мандат решено передать депутату Лысьвенской городской думы, директору ООО «Лысьва-Теплоэнерго» Андрею Кобелеву», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье со ссылкой на свои источники. Краевой избирком должен рассмотреть кандидатуру до 14 декабря. Илью Лисняка лишили мандата в конце ноября из-за постоянных прогулов и сокрытие доходов. Экс-депутат уехал из РФ после возбуждения уголовного дела о вымогательстве. В начале декабря краевой комитет партии «Коммунисты России» потребовал от Минюста внести Лисняка в список иноагентов. В партии экс-депутата обвинили в работе на западные государства, объяснив это тем, что тот долгое время живет в Черногории. Источники URA.RU сообщали, что таким образом коммунисты хотят усложнить жизнь Лисняку, который перессорился со всеми в регионе.