Мандат сбежавшего пермского экс-депутата отдадут энергетику из Лысьвы

Пермское региональное отделение партии «Справедливой России» выбрали кандидата, которому передадут мандат бывшего депутата заксобрания Ильи Лисняка. По сообщениям СМИ, новым депутатом станет директор «Лысьва-Теплоэнерго» Андрей Кобелев.
«Мандат решено передать депутату Лысьвенской городской думы, директору ООО «Лысьва-Теплоэнерго» Андрею Кобелеву», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье со ссылкой на свои источники. Краевой избирком должен рассмотреть кандидатуру до 14 декабря.
Илью Лисняка лишили мандата в конце ноября из-за постоянных прогулов и сокрытие доходов. Экс-депутат уехал из РФ после возбуждения уголовного дела о вымогательстве. В начале декабря краевой комитет партии «Коммунисты России» потребовал от Минюста внести Лисняка в список иноагентов. В партии экс-депутата обвинили в работе на западные государства, объяснив это тем, что тот долгое время живет в Черногории. Источники URA.RU сообщали, что таким образом коммунисты хотят усложнить жизнь Лисняку, который перессорился со всеми в регионе.
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