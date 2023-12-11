Глава Службы судебных приставов РФ Дмитрий Аристов отправил в ХМАО комиссию из центрального аппарата. Они проверят сотрудников отдела ФССП в Нижневартовске, которые были замешаны в многочисленных скандалах, сообщает инсайдер URA.RU.
«Говорят, что в общей сложности уже возбуждено 6 уголовных дел на нижневартовских приставов. При этом, общая сумма невыплаченных долгов по алиментам перевалила за 600 миллионов рублей», — сообщает инсайдер.Он также добавил, что уголовное дела были возбуждены по результатам проверок прокуратуры Нижневартовска. URA.RU отправило запросы в ФССП России и ХМАО. На момент публикации материала ответ не поступил.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО силовики возбудили дело на приставов из-за долгов по алиментам в 500 млн рублей. Под подозрением несколько сотрудников из городского отдела Нижневартовска. Один из фигурантов — заместитель старшего судебного пристава Людмила Егорова.
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