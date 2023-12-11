11 декабря 2023

Главный пристав РФ отправил в ХМАО спецкомиссию из-за коррупционных скандалов. Инсайд

В ХМАО едет спецкомиссия из центрального аппарата судебных приставов
© Служба новостей «URA.RU»
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День ВДВ. Курган , приставы, фссп, федеральная служба судебных приставов
Комиссия из центрального аппарата ФССП проверит коррупционные скандалы в Нижневартовске Фото:

Глава Службы судебных приставов РФ Дмитрий Аристов отправил в ХМАО комиссию из центрального аппарата. Они проверят сотрудников отдела ФССП в Нижневартовске, которые были замешаны в многочисленных скандалах, сообщает инсайдер URA.RU.

«Говорят, что в общей сложности уже возбуждено 6 уголовных дел на нижневартовских приставов. При этом, общая сумма невыплаченных долгов по алиментам перевалила за 600 миллионов рублей», — сообщает инсайдер.Он также добавил, что уголовное дела были возбуждены по результатам проверок прокуратуры Нижневартовска. URA.RU отправило запросы в ФССП России и ХМАО. На момент публикации материала ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО силовики возбудили дело на приставов из-за долгов по алиментам в 500 млн рублей. Под подозрением несколько сотрудников из городского отдела Нижневартовска. Один из фигурантов — заместитель старшего судебного пристава Людмила Егорова.

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Глава Службы судебных приставов РФ Дмитрий Аристов отправил в ХМАО комиссию из центрального аппарата. Они проверят сотрудников отдела ФССП в Нижневартовске, которые были замешаны в многочисленных скандалах, сообщает инсайдер URA.RU. «Говорят, что в общей сложности уже возбуждено 6 уголовных дел на нижневартовских приставов. При этом, общая сумма невыплаченных долгов по алиментам перевалила за 600 миллионов рублей», — сообщает инсайдер.Он также добавил, что уголовное дела были возбуждены по результатам проверок прокуратуры Нижневартовска. URA.RU отправило запросы в ФССП России и ХМАО. На момент публикации материала ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО силовики возбудили дело на приставов из-за долгов по алиментам в 500 млн рублей. Под подозрением несколько сотрудников из городского отдела Нижневартовска. Один из фигурантов — заместитель старшего судебного пристава Людмила Егорова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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