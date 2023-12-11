Ямальский грузоперевозчик заплатит миллионы за аренду и ГСМ

Добытчик сырой нефти, тюменская компания «НефтеПрогресс» взыскала с ООО «АП Арктика» 8,2 млн рублей. Ямальское предприятия задолжало за нефтепродукты и аренду седельных тягачей Урал, следует из картотеки дел Арбитражного суда автономного округа.
«Истцом в адрес ответчика была направлена претензия <…> в размере 8 152 799 рублей 30 копеек. <…> Доказательств оплаты задолженности, в нарушение требований ст. 65 АПК РФ ответчиком в материалы дела не представлено», — сообщается в судебном решении Арбитражного суда.
«Автотранспортное предприятие „Арктика“» занимается перевозкой грузов. Компания зарегистрирована в городе Тарко-Сале Пуровского района ЯНАО.
Ранее URA.RU сообщало, что Арбитражный суд ЯНАО удовлетворил один из исков Северо-Уральского управления Росприроднадзора к компании «РН-Пурнефтегаз» на 112 тысяч рублей. Росприроднадзор только за сентябрь подал 16 исков в отношении компании.
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