11 декабря 2023

Ямальский грузоперевозчик заплатит миллионы за аренду и ГСМ

Арбитражный суд ЯНАО взыскал с «АП Арктика» восемь млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменская компания «НефтеПрогресс» взыскала с ООО «АП Арктика» 8,2 млн рублей Фото:

Добытчик сырой нефти, тюменская компания «НефтеПрогресс» взыскала с ООО «АП Арктика» 8,2 млн рублей. Ямальское предприятия задолжало за нефтепродукты и аренду седельных тягачей Урал, следует из картотеки дел Арбитражного суда автономного округа.

«Истцом в адрес ответчика была направлена претензия <…> в размере 8 152 799 рублей 30 копеек. <…> Доказательств оплаты задолженности, в нарушение требований ст. 65 АПК РФ ответчиком в материалы дела не представлено», — сообщается в судебном решении Арбитражного суда.

«Автотранспортное предприятие „Арктика“» занимается перевозкой грузов. Компания зарегистрирована в городе Тарко-Сале Пуровского района ЯНАО.

Ранее URA.RU сообщало, что Арбитражный суд ЯНАО удовлетворил один из исков Северо-Уральского управления Росприроднадзора к компании «РН-Пурнефтегаз» на 112 тысяч рублей. Росприроднадзор только за сентябрь подал 16 исков в отношении компании.

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Добытчик сырой нефти, тюменская компания «НефтеПрогресс» взыскала с ООО «АП Арктика» 8,2 млн рублей. Ямальское предприятия задолжало за нефтепродукты и аренду седельных тягачей Урал, следует из картотеки дел Арбитражного суда автономного округа. «Истцом в адрес ответчика была направлена претензия <…> в размере 8 152 799 рублей 30 копеек. <…> Доказательств оплаты задолженности, в нарушение требований ст. 65 АПК РФ ответчиком в материалы дела не представлено», — сообщается в судебном решении Арбитражного суда. «Автотранспортное предприятие „Арктика“» занимается перевозкой грузов. Компания зарегистрирована в городе Тарко-Сале Пуровского района ЯНАО. Ранее URA.RU сообщало, что Арбитражный суд ЯНАО удовлетворил один из исков Северо-Уральского управления Росприроднадзора к компании «РН-Пурнефтегаз» на 112 тысяч рублей. Росприроднадзор только за сентябрь подал 16 исков в отношении компании.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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