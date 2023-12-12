Кабмин Финляндии назвал дату открытия границы с Россией

Ilta-Sanomat: Финляндия откроет КПП на границе с Россией

12 декабря 2023 в 15:13 Размер текста - 17 +

Будут открыты три КПП на границе РФ и Финляндии, пишет Ilta-Sanomat. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Кабинет министров Финляндии принял решение о восстановлении работы крупнейших пунктов пропуска на границе с Россией. Об этом пишет газета Ilta-Sanomat. «Кабмин Финляндии откроет крупнейшие контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Россией с 14 декабря», — говорится в материале газеты . Там добавили, что также будут открыты КПП «Ваалимаа», «Нуйямаа» и «Иматра». Финляндия 30 ноября закрывала все автотранспортные пропускные пункты на границе с Россией на две недели из-за неконтролируемого наплыва мигрантов. Единственный работающий пункт пропуска «Райя-Йоосеппи» также был закрыт. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо объявил о запрете на пересечение границы с Россией для лиц, ищущих убежище. Мигранты смогут пересекать границу только морским и воздушным путем.

Кабинет министров Финляндии принял решение о восстановлении работы крупнейших пунктов пропуска на границе с Россией. Об этом пишет газета Ilta-Sanomat. «Кабмин Финляндии откроет крупнейшие контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Россией с 14 декабря», — говорится в материале газеты. Там добавили, что также будут открыты КПП «Ваалимаа», «Нуйямаа» и «Иматра». Финляндия 30 ноября закрывала все автотранспортные пропускные пункты на границе с Россией на две недели из-за неконтролируемого наплыва мигрантов. Единственный работающий пункт пропуска «Райя-Йоосеппи» также был закрыт. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо объявил о запрете на пересечение границы с Россией для лиц, ищущих убежище. Мигранты смогут пересекать границу только морским и воздушным путем.