Кабмин Финляндии назвал дату открытия границы с Россией

Ilta-Sanomat: Финляндия откроет КПП на границе с Россией
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Российско-казахстанская граница. Курган, пропускной пункт, кпп, граница, пограничная зона, пограничники, досмотр автомобиля, граница казахстана
Будут открыты три КПП на границе РФ и Финляндии, пишет Ilta-Sanomat. Фото:

Кабинет министров Финляндии принял решение о восстановлении работы крупнейших пунктов пропуска на границе с Россией. Об этом пишет газета Ilta-Sanomat.

«Кабмин Финляндии откроет крупнейшие контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Россией с 14 декабря», — говорится в материале газеты. Там добавили, что также будут открыты КПП «Ваалимаа», «Нуйямаа» и «Иматра».

Финляндия 30 ноября закрывала все автотранспортные пропускные пункты на границе с Россией на две недели из-за неконтролируемого наплыва мигрантов. Единственный работающий пункт пропуска «Райя-Йоосеппи» также был закрыт. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо объявил о запрете на пересечение границы с Россией для лиц, ищущих убежище. Мигранты смогут пересекать границу только морским и воздушным путем.

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Кабинет министров Финляндии принял решение о восстановлении работы крупнейших пунктов пропуска на границе с Россией. Об этом пишет газета Ilta-Sanomat. «Кабмин Финляндии откроет крупнейшие контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Россией с 14 декабря», — говорится в материале газеты. Там добавили, что также будут открыты КПП «Ваалимаа», «Нуйямаа» и «Иматра». Финляндия 30 ноября закрывала все автотранспортные пропускные пункты на границе с Россией на две недели из-за неконтролируемого наплыва мигрантов. Единственный работающий пункт пропуска «Райя-Йоосеппи» также был закрыт. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо объявил о запрете на пересечение границы с Россией для лиц, ищущих убежище. Мигранты смогут пересекать границу только морским и воздушным путем.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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