Госдума приняла закон о приостановке налоговых соглашений с 38 странами

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Клипарт Государственная Дума и Совет Федерации. Москва, депутат, чиновник, госдума, государственная дума, гд
Госдума приняла закон о приостановлении действия отдельных положений международных договоров по налогообложению с иностранными государствами Фото:

Госдума приняла закон, который предусматривает приостановление действия некоторых положений международных договоров налоговых соглашений с 38 странами, совершающими недружественные действия против России. Об этом стало известно на пленарном заседании.

«Закон приостанавливает действие практически всех положений, касающихся договоренностей, в каком государстве доход будет облагаться налогом, а также применение пониженных ставок, льгот и освобождений с этими 38 странами», — сообщилось на пленарном заседании, трансляция велась на официальном сайте Госдумы. Отмечается, что такая необходимость вызвана изменением условий экономики из-за введения санкций со стороны Запада.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал ряд новых законов. URA.RU приводило список подписанных документов.

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Госдума приняла закон, который предусматривает приостановление действия некоторых положений международных договоров налоговых соглашений с 38 странами, совершающими недружественные действия против России. Об этом стало известно на пленарном заседании. «Закон приостанавливает действие практически всех положений, касающихся договоренностей, в каком государстве доход будет облагаться налогом, а также применение пониженных ставок, льгот и освобождений с этими 38 странами», — сообщилось на пленарном заседании, трансляция велась на официальном сайте Госдумы. Отмечается, что такая необходимость вызвана изменением условий экономики из-за введения санкций со стороны Запада. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал ряд новых законов. URA.RU приводило список подписанных документов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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