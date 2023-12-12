Госдума приняла закон о приостановке налоговых соглашений с 38 странами

12 декабря 2023 в 16:14 Размер текста - 17 +

Госдума приняла закон о приостановлении действия отдельных положений международных договоров по налогообложению с иностранными государствами Фото: Владимир Андреев © URA.RU Госдума приняла закон, который предусматривает приостановление действия некоторых положений международных договоров налоговых соглашений с 38 странами, совершающими недружественные действия против России. Об этом стало известно на пленарном заседании. «Закон приостанавливает действие практически всех положений, касающихся договоренностей, в каком государстве доход будет облагаться налогом, а также применение пониженных ставок, льгот и освобождений с этими 38 странами», — сообщилось на пленарном заседании, трансляция велась на официальном сайте Госдумы. Отмечается, что такая необходимость вызвана изменением условий экономики из-за введения санкций со стороны Запада. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал ряд новых законов. URA.RU приводило список подписанных документов.

Госдума приняла закон, который предусматривает приостановление действия некоторых положений международных договоров налоговых соглашений с 38 странами, совершающими недружественные действия против России. Об этом стало известно на пленарном заседании. «Закон приостанавливает действие практически всех положений, касающихся договоренностей, в каком государстве доход будет облагаться налогом, а также применение пониженных ставок, льгот и освобождений с этими 38 странами», — сообщилось на пленарном заседании, трансляция велась на официальном сайте Госдумы. Отмечается, что такая необходимость вызвана изменением условий экономики из-за введения санкций со стороны Запада. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал ряд новых законов. URA.RU приводило список подписанных документов.