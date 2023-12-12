Экс-замдиректора курганского медцентра судят за ущерб при закупках Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Дело бывшего замдиректора медицинского центра имени Илизарова Ивана Фролова начали рассматривать в курганском горсуде. Мужчину обвиняют в превышении полномочий в годы его руководства службой закупа центра. По мнению обвинения, он нанес ущерб в размере более 19 млн рублей. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, побывавший на судебном заседании.

«Фролов, будучи начальником службы закупа и замдиректора центра, злоупотребил полномочиями, приобретая товары по завышенным ценам. <…> Также превысил полномочия при закупе и возведении модульного комплекса МРТ», — сообщил представитель прокуратуры. Обвинение считает, что Фролов нанес медцентру ущерб более 19 млн рублей и подорвал его репутацию. Нарушения произошли с июля 2020 по апрель 2022 года.

Согласно данным обвинения, бывший замдиректора центра Илизарова закупил у новосибирской компании, где работала менеджером его супруга, товары по завышенным ценам. Оплатив стоимость по обычному прайсу, разницу в сумме 3,48 млн Фролов якобы присвоил.

С нарушениями была проведена закупка и установка модульного МРТ. По версии обвинения, Фролов принял не соответствующий условиям договора аппарат и подписал документы. Кроме того, им не было обеспечено подключение томографа к существующим сетям. Ущерб от этих действий превысил 15,5 млн рублей.

Сам бывший сотрудник медцентра своей вины не признал. Предоставить доказательства своей невиновности он пообещал позднее. Суд постановил отложить рассмотрение дела. Оно продолжится, когда будет вызвана потерпевшая сторона, в качестве которой выступит представитель центра имени Илизарова.

Ранее URA.RU сообщало, что в курганском центре имени Илизарова прошли обыски. Следователи работали по делу о выявлении хищений в ходе закупочной деятельности организации. Ими был задержан руководитель службы медицинского центра.

Курганский суд начал рассматривать уголовное дело бывшего замначальника центра Илизарова Ивана Фролова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU