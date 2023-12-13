С экс-замдиректора курганского медцентра требуют возместить ущерб Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Гособвинитель представил иск о возмещении ущерба, нанесенный действиями бывшего замдиректора курганского медцентра имени Илизарова Ивана Фролова. Обвинение считает, что ущерб в размере более 19 млн рублей, сообщил корреспондент URA.RU, побывавший на судебном заседании по делу обвиняемого.

«Прошу приобщить к материалам уголовного дела исковое заявление к Фролову И.Н. <…> ущерб от его действий составил 19 млн 380 тысяч 263 рублей 01 коп», — зачитал ходатайство прокурор. Иск был подан в интересах РФ.

Фролов такому развитию событий был удивлен. Он сообщил судье, что к нему уже заявлен гражданский иск о возмещении ущерба со стороны медцентра. Судья Александр Шнайдер нашел подтверждение его словам в материалах дела. При этом сумма иска со стороны илизаровского центра не была обозначена. Судья заметил, что вопросы о размере требований будут заданы потерпевшей стороне. После этого будут регулировать прозвучавшие исковые запросы.

Обвинение считает Фролова виновным в злоупотреблении и превышении должностными полномочиями в пору его работы в службе закупа медцентра. По данным прокуратуры, он закупил товары по завышенным ценам и не смог установить модульный томограф.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане начали рассматривать уголовное дело на бывшего замдиректора центра Ивана Фролова. Мужчину обвиняют в злоупотреблении и превышении должностными полномочиями в пору руководство службой закупа организации. Сам Фролов свою вину в преступлениях не признал.