13 декабря 2023

Прокуратура потребовала от экс-замдиректора курганского медцентра 19 млн рублей. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по уголовному делу бывшего замдиректора РНЦ ВТО «Илизарова» Фролова Ивана. Курган, уголовное дело, прокурор, прокуратура
С экс-замдиректора курганского медцентра требуют возместить ущерб Фото:

Гособвинитель представил иск о возмещении ущерба, нанесенный действиями бывшего замдиректора курганского медцентра имени Илизарова Ивана Фролова. Обвинение считает, что ущерб в размере более 19 млн рублей, сообщил корреспондент URA.RU, побывавший на судебном заседании по делу обвиняемого.

«Прошу приобщить к материалам уголовного дела исковое заявление к Фролову И.Н. <…> ущерб от его действий составил 19 млн 380 тысяч 263 рублей 01 коп», — зачитал ходатайство прокурор. Иск был подан в интересах РФ.

Фролов такому развитию событий был удивлен. Он сообщил судье, что к нему уже заявлен гражданский иск о возмещении ущерба со стороны медцентра. Судья Александр Шнайдер нашел подтверждение его словам в материалах дела. При этом сумма иска со стороны илизаровского центра не была обозначена. Судья заметил, что вопросы о размере требований будут заданы потерпевшей стороне. После этого будут регулировать прозвучавшие исковые запросы.

Обвинение считает Фролова виновным в злоупотреблении и превышении должностными полномочиями в пору его работы в службе закупа медцентра. По данным прокуратуры, он закупил товары по завышенным ценам и не смог установить модульный томограф.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане начали рассматривать уголовное дело на бывшего замдиректора центра Ивана Фролова. Мужчину обвиняют в злоупотреблении и превышении должностными полномочиями в пору руководство службой закупа организации. Сам Фролов свою вину в преступлениях не признал.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Гособвинитель представил иск о возмещении ущерба, нанесенный действиями бывшего замдиректора курганского медцентра имени Илизарова Ивана Фролова. Обвинение считает, что ущерб в размере более 19 млн рублей, сообщил корреспондент URA.RU, побывавший на судебном заседании по делу обвиняемого. «Прошу приобщить к материалам уголовного дела исковое заявление к Фролову И.Н. <…> ущерб от его действий составил 19 млн 380 тысяч 263 рублей 01 коп», — зачитал ходатайство прокурор. Иск был подан в интересах РФ. Фролов такому развитию событий был удивлен. Он сообщил судье, что к нему уже заявлен гражданский иск о возмещении ущерба со стороны медцентра. Судья Александр Шнайдер нашел подтверждение его словам в материалах дела. При этом сумма иска со стороны илизаровского центра не была обозначена. Судья заметил, что вопросы о размере требований будут заданы потерпевшей стороне. После этого будут регулировать прозвучавшие исковые запросы. Обвинение считает Фролова виновным в злоупотреблении и превышении должностными полномочиями в пору его работы в службе закупа медцентра. По данным прокуратуры, он закупил товары по завышенным ценам и не смог установить модульный томограф. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане начали рассматривать уголовное дело на бывшего замдиректора центра Ивана Фролова. Мужчину обвиняют в злоупотреблении и превышении должностными полномочиями в пору руководство службой закупа организации. Сам Фролов свою вину в преступлениях не признал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...