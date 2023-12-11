Бывший чиновник мэрии станет директором муниципального автономного учреждения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший начальник управления спорта администрации Нового Уренгоя (ЯНАО) Владислав Серебряков займет пост директора муниципального учреждения «Арт-резиденция». Как рассказали инсайдеры URA.RU экс-чиновник, полтора года назад попавшийся с признаками опьянения сотрудникам ГИБДД и уволенный с муниципальной службы, уже исполняет обязанности руководителя.

«Теперь уже бывший директор Арт-резиденции (молодежного центра креативных пространств и творческого развития — ред.) Владислав Лихачев неожиданно для всех уволился. Исполняющим обязанности поставили Серебрякова, говорят, что он будет официально назначен на должность в январе 2024 года», — рассказали собеседники агентства.

По словам инсайдеров, Серебрякову в мэрии поставили условие — он станет начальником подведа, если до конца года не произойдет срывов в работе. Это в принципе исключено: назначенец уходит в отпуск, из которого вернется только после длинных январских выходных.

Подтвердить или опровергнуть информацию источников оперативно не удалось — в пресс-службе мэрии Нового Уренгоя попросили прислать официальный запрос, на момент публикации ответ не поступил. На сайте мэрии руководителем Арт-резиденции по-прежнему значится Лихачев.

Ранее URA.RU рассказывало, что уволенный из мэрии в августе 2022 года Серебряков уже спустя несколько месяцев был трудоустроен в муниципальное учреждение специалистом по работе с молодежью. За несколько месяцев управленец смог утвердиться в организации и заново построить карьеру и стать замом директора.