В августе Серебряков лишился должности начальника управления спорта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Бывший начальник управления физической культуры и спорта Нового Уренгоя (ЯНАО) Владислав Серебряков, который лишился должности из-за вождения в нетрезвом виде, получил пост в муниципальном учреждении «АРТ-резиденция». Как сообщил URA.RU источник в мэрии города, Серебряков будет работать с молодежью.

«Владислава Серебрякова взяли на работу в „АРТ-резиденцию“. На данный момент он занимает пост специалиста по работе с молодежью. Сейчас он условно будет организовывать строительство скейт-парка, но, возможно, потом его поставят на должность выше», — сообщил агентству инсайдер.

В администрацию Нового Уренгоя агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в августе Владислав Серебряков лишился прав за вождение в нетрезвом виде. По словам источников, по этой причине он был уволен из администрации города. На данный момент обязанности начальника управления спорта исполняет Сергей Брусник. Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов предложил тренерам самим выбрать того, кто возглавит управление.