11 мая 2023
10 мая 2023

Чиновник ЯНАО рискует репутацией из-за управленца, которого уволил Артюхов. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Сбор участников на пленарное заседании форума АСИ. Москва, депутат, чиновник, диалог
Бывший глава спорта делает карьеру в молодежной организации Фото:

Глава департамента соцполитики в Новом Уренгое (ЯНАО) Александр Норка рискует репутацией, повышая в «Арт-резиденции» Владислава Серебрякова, которого из мэрии уволили по поручению губернатора. Как URA.RU сообщил источник в политтусовке города, экс-управленец получит должность замдиректора в молодежной организации.

«В резиденции недоумевают, как Серебряков после такого скандала может занимать более высокий пост. Поговаривают, что эта новость может подорвать авторитет Норки, под контролем которого происходят эти кадровые перестановки», — сообщил источник. В мэрию был направлен запрос, но на момент публикации ответ получен не был.

Экс-глава управления спорта стремительно двигается по карьерной лестнице в подведомственной мэрии «Арт-резиденции». В ноябре 2022 года он устроился в учреждение в качестве специалиста по работе с молодежью, а теперь ему прочат руководящий пост. Ранее Серебряков занимал должность начальника управления спорта, но был уволен после скандала с вождением в нетрезвом виде.

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Глава департамента соцполитики в Новом Уренгое (ЯНАО) Александр Норка рискует репутацией, повышая в «Арт-резиденции» Владислава Серебрякова, которого из мэрии уволили по поручению губернатора. Как URA.RU сообщил источник в политтусовке города, экс-управленец получит должность замдиректора в молодежной организации. «В резиденции недоумевают, как Серебряков после такого скандала может занимать более высокий пост. Поговаривают, что эта новость может подорвать авторитет Норки, под контролем которого происходят эти кадровые перестановки», — сообщил источник. В мэрию был направлен запрос, но на момент публикации ответ получен не был. Экс-глава управления спорта стремительно двигается по карьерной лестнице в подведомственной мэрии «Арт-резиденции». В ноябре 2022 года он устроился в учреждение в качестве специалиста по работе с молодежью, а теперь ему прочат руководящий пост. Ранее Серебряков занимал должность начальника управления спорта, но был уволен после скандала с вождением в нетрезвом виде.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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