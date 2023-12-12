Мурашко раскрыл состояние детей, пострадавших при стрельбе в брянской школе

12 декабря 2023 в 23:43 Размер текста - 17 +

Дети, пострадавшие при стрельбе в брянской школе, стабильны Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU Дети, которые пострадали при стрельбе в Брянске, получают необходимое лечение. Все стабильны, критического состояния ни у кого нет, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. «Все стабильны, дети получают лечение. Критического состояния нет ни у кого, угрозы жизни нет, оперативные вмешательства все проведены», — рассказал Мурашко «РИА Новости». По информации СК, седьмого декабря ученица брянской гимназии № 5 принесла с собой помповое ружье. Она расстреляла одноклассников, а после покончила с собой. Двое детей погибли (одна из них — стрелявшая), пятеро были доставлены в больницу. Следствие возбудило уголовное дело об убийстве двух и более человек, а также уголовное дело о халатности из-за отсутствия металлодетектора на входе гимназии. Замдиректора школы №5 Ларису Католикову в Брянске, где произошла стрельба, поместили под домашний арест. На домашнем аресте она будет до 7 февраля.

Дети, которые пострадали при стрельбе в Брянске, получают необходимое лечение. Все стабильны, критического состояния ни у кого нет, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. «Все стабильны, дети получают лечение. Критического состояния нет ни у кого, угрозы жизни нет, оперативные вмешательства все проведены», — рассказал Мурашко «РИА Новости». По информации СК, седьмого декабря ученица брянской гимназии № 5 принесла с собой помповое ружье. Она расстреляла одноклассников, а после покончила с собой. Двое детей погибли (одна из них — стрелявшая), пятеро были доставлены в больницу. Следствие возбудило уголовное дело об убийстве двух и более человек, а также уголовное дело о халатности из-за отсутствия металлодетектора на входе гимназии. Замдиректора школы №5 Ларису Католикову в Брянске, где произошла стрельба, поместили под домашний арест. На домашнем аресте она будет до 7 февраля.