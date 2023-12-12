12 декабря 2023

У депутатов курганской гордумы сорвался новогодний банкет. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Празднование дня рождения Дома журналистов. Екатеринбург, накрытый стол, банкет, застолье, пища, еда, праздник
Депутаты курганской гордумы отказались от банкета после того, как об их планах узнали высокопоставленные чиновники Фото:

У депутатов и сотрудников аппарата курганской гордумы сорвался новогодний банкет. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с местными властями.

«Разговоры о банкете ходили в думе, но о планируемом празднике узнали высокопоставленные чиновники правительства. Кто-то донес на их планы, и застолье запретили, объяснив, что сейчас не время для этого», — сообщает инсайдер. Также отмечается, что в прошлом году банкеты и подобные мероприятия работниками думы и депутатским составом также не проводились. При этом другой источник из думы сообщает, что решение не проводить застолье было принято на фоне ситуации с проходящей специальной военной операцией.

Ранее URA.RU писало, что праздничная программа Нового года в Кургане будет проведена без салюта. Мэрия отказалась от идеи запуска фейерверков из-за СВО. Председатель Курганской городской думы Игорь Прозоров также сообщал, что он поддерживает позицию губернатора Вадима Шумкова, который заявлял, что в период спецоперации, когда многие семьи ждут домой своих защитников, не время для проведения праздничного салюта.

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У депутатов и сотрудников аппарата курганской гордумы сорвался новогодний банкет. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с местными властями. «Разговоры о банкете ходили в думе, но о планируемом празднике узнали высокопоставленные чиновники правительства. Кто-то донес на их планы, и застолье запретили, объяснив, что сейчас не время для этого», — сообщает инсайдер. Также отмечается, что в прошлом году банкеты и подобные мероприятия работниками думы и депутатским составом также не проводились. При этом другой источник из думы сообщает, что решение не проводить застолье было принято на фоне ситуации с проходящей специальной военной операцией. Ранее URA.RU писало, что праздничная программа Нового года в Кургане будет проведена без салюта. Мэрия отказалась от идеи запуска фейерверков из-за СВО. Председатель Курганской городской думы Игорь Прозоров также сообщал, что он поддерживает позицию губернатора Вадима Шумкова, который заявлял, что в период спецоперации, когда многие семьи ждут домой своих защитников, не время для проведения праздничного салюта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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