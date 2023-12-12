Аналитик раскрыл, когда в РФ прекратится дефицит топлива после запрета на экспорт

Аналитик Катона: производство дизеля в РФ вернется к норме в декабре

Производители дизеля вернутся к прежним мощностям к концу года Фото: Илья Московец © URA.RU

В России дефицит дизеля закончится в декабре, когда на рынок перестанут оказывать влияние запреты на экспорт, введенные правительством для регулировки цен. Таким прогнозом поделился старший аналитик Kpler Виктор Катона.

«Декабрь станет первым месяцем в четвертом квартале, когда производство дизельного топлива не будут сдерживать ограничения. Ожидаемая доля в общем выпуске нефтепродуктов в России восстановится до 33% (в октябре показатель упал до 13-месячного минимума в 30%), а показатели чистого производства вернутся к 1,9 млн б/с», — заявил Виктор Катона в беседе с РБК.

В сентябре российские нефтеперерабатывающие компании снизили производство дизеля из-за запрета на экспорт. Результатом введенных ограничений стало падение цен на топливо морок Аи-92 и Аи-95. К началу декабря динамика составила порядка 15% в сторону уменьшения. При этом дизельное топливо дешевеет в меньшей степени, отмечают аналитики.