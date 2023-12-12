«Курганмашзавод» отправил финальную партию БМП-3 и БТР на фронт в этом году

Из Кургана на фронт отправили новую партию бронемашин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Оборонное предприятие «Курганмашзавод» отправило на передовую финальную партию БМП-3 и десантных бронемашин БТР-МДМ по госзаказу 2023 года. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» госкорпорации Ростех.

«„Курганмашзавод“ отгрузил Минобороны РФ финальную партию БМП-3 и десантных бронетранспортеров БТР-МДМ по госконтрактам текущего года. Также как соисполнитель по гособоронзаказу предприятие закрыло свою часть обязательств по поставкам БМП-2М с боевым модулем „Бережок“ в Вооруженные силы РФ», — сообщили в холдинге.

По словам исполнительного директора «Курганмашзавода» Игоря Гиске, после финальной отгрузки партии БМП-3 предприятие продолжит производить боевые машины пехоты в рамках обязательств по дополнительным объемам. «Стране нужны новые БМП, и мы их сделаем», — подчеркнул руководитель завода.

Предыдущая партия БМП-3 была отгружена «Курганмашзаводом» на передовую в конце октября. Оборонным предприятием ежемесячно отправляется необходимое количество бронетехники в войска РФ. Дополнительно боевые машины пехоты оборудуются бронеэкранами и противокумулятивными решетками.