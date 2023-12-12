12 декабря 2023

«Курганмашзавод» отправил финальную партию БМП-3 и БТР на фронт в этом году

© Служба новостей «URA.RU»
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Завод КМЗ. Курган, бмп, кмз, бмп 3
Из Кургана на фронт отправили новую партию бронемашин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Оборонное предприятие «Курганмашзавод» отправило на передовую финальную партию БМП-3 и десантных бронемашин БТР-МДМ по госзаказу 2023 года. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» госкорпорации Ростех.

«„Курганмашзавод“ отгрузил Минобороны РФ финальную партию БМП-3 и десантных бронетранспортеров БТР-МДМ по госконтрактам текущего года. Также как соисполнитель по гособоронзаказу предприятие закрыло свою часть обязательств по поставкам БМП-2М с боевым модулем „Бережок“ в Вооруженные силы РФ», — сообщили в холдинге.

По словам исполнительного директора «Курганмашзавода» Игоря Гиске, после финальной отгрузки партии БМП-3 предприятие продолжит производить боевые машины пехоты в рамках обязательств по дополнительным объемам. «Стране нужны новые БМП, и мы их сделаем», — подчеркнул руководитель завода.

Предыдущая партия БМП-3 была отгружена «Курганмашзаводом» на передовую в конце октября. Оборонным предприятием ежемесячно отправляется необходимое количество бронетехники в войска РФ. Дополнительно боевые машины пехоты оборудуются бронеэкранами и противокумулятивными решетками.

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Оборонное предприятие «Курганмашзавод» отправило на передовую финальную партию БМП-3 и десантных бронемашин БТР-МДМ по госзаказу 2023 года. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» госкорпорации Ростех. «„Курганмашзавод“ отгрузил Минобороны РФ финальную партию БМП-3 и десантных бронетранспортеров БТР-МДМ по госконтрактам текущего года. Также как соисполнитель по гособоронзаказу предприятие закрыло свою часть обязательств по поставкам БМП-2М с боевым модулем „Бережок“ в Вооруженные силы РФ», — сообщили в холдинге. По словам исполнительного директора «Курганмашзавода» Игоря Гиске, после финальной отгрузки партии БМП-3 предприятие продолжит производить боевые машины пехоты в рамках обязательств по дополнительным объемам. «Стране нужны новые БМП, и мы их сделаем», — подчеркнул руководитель завода. Предыдущая партия БМП-3 была отгружена «Курганмашзаводом» на передовую в конце октября. Оборонным предприятием ежемесячно отправляется необходимое количество бронетехники в войска РФ. Дополнительно боевые машины пехоты оборудуются бронеэкранами и противокумулятивными решетками.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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