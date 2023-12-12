Байден призвал Конгресс утвердить помощь Украине до ухода на каникулы

13 декабря 2023 в 01:45 Размер текста - 17 +

Байден призвал Конгресс одобрить выделение финансов Украине до Рождества Фото: Official White House / Adam Schultz новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Конгресс США должен успеть до выхода на рождественские каникулы одобрить новый пакет финансовой помощи Украине. Об этом заявил американский президент Джо Байден. «Конгрессу необходимо одобрить дополнительное финансирование Украины до ухода на каникулы», — выразил свое пожелание Джо Байден в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, это решение определит судьбу Европы, в том числе на десять лет вперед. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с Джо Байденом. лидер уже одобрил Украине новый пакет военной помощи на 200 млн долларов. Сейчас нужно, чтобы Конгресс одобрил его решение.

Конгресс США должен успеть до выхода на рождественские каникулы одобрить новый пакет финансовой помощи Украине. Об этом заявил американский президент Джо Байден. «Конгрессу необходимо одобрить дополнительное финансирование Украины до ухода на каникулы», — выразил свое пожелание Джо Байден в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, это решение определит судьбу Европы, в том числе на десять лет вперед. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с Джо Байденом. лидер уже одобрил Украине новый пакет военной помощи на 200 млн долларов. Сейчас нужно, чтобы Конгресс одобрил его решение.