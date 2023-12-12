Аргентина в два раза снизит курс национальной валюты

13 декабря 2023 в 03:53 Размер текста - 17 +

В Аргентине заявили о снижении курса песо по отношению к американскому доллару Фото: Анна Майорова © URA.RU В Аргентине обменный курс доллара будет повышен с 365 до 800 песо. С таким заявлением вступил новый министр экономики страны Луис Капуто. «Официальный обменный курс будет составлять 800 песо. Это сделано, чтобы у производственных секторов были соответствующие стимулы для увеличения своего производства», — пояснил Луис Капуто, представляя первые экономические реформы администрации президента Хавьера Милея. Милей в период предвыборной кампании заявлял, что готов ликвидировать Центральный банк и заменить национальную валюту (песо) на доллар США. После назначения на пост главы государства он стал отступать от своих обещаний, заметили обозреватели Financial Times.

В Аргентине обменный курс доллара будет повышен с 365 до 800 песо. С таким заявлением вступил новый министр экономики страны Луис Капуто. «Официальный обменный курс будет составлять 800 песо. Это сделано, чтобы у производственных секторов были соответствующие стимулы для увеличения своего производства», — пояснил Луис Капуто, представляя первые экономические реформы администрации президента Хавьера Милея. Милей в период предвыборной кампании заявлял, что готов ликвидировать Центральный банк и заменить национальную валюту (песо) на доллар США. После назначения на пост главы государства он стал отступать от своих обещаний, заметили обозреватели Financial Times.