12 декабря 2023

Аргентина в два раза снизит курс национальной валюты

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В Аргентине заявили о снижении курса песо по отношению к американскому доллару Фото:

В Аргентине обменный курс доллара будет повышен с 365 до 800 песо. С таким заявлением вступил новый министр экономики страны Луис Капуто.

«Официальный обменный курс будет составлять 800 песо. Это сделано, чтобы у производственных секторов были соответствующие стимулы для увеличения своего производства», — пояснил Луис Капуто, представляя первые экономические реформы администрации президента Хавьера Милея.

Милей в период предвыборной кампании заявлял, что готов ликвидировать Центральный банк и заменить национальную валюту (песо) на доллар США. После назначения на пост главы государства он стал отступать от своих обещаний, заметили обозреватели Financial Times.

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В Аргентине обменный курс доллара будет повышен с 365 до 800 песо. С таким заявлением вступил новый министр экономики страны Луис Капуто. «Официальный обменный курс будет составлять 800 песо. Это сделано, чтобы у производственных секторов были соответствующие стимулы для увеличения своего производства», — пояснил Луис Капуто, представляя первые экономические реформы администрации президента Хавьера Милея. Милей в период предвыборной кампании заявлял, что готов ликвидировать Центральный банк и заменить национальную валюту (песо) на доллар США. После назначения на пост главы государства он стал отступать от своих обещаний, заметили обозреватели Financial Times.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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