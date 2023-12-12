Госдума хочет снизить возраст досрочного выхода на пенсию

13 декабря 2023 в 04:36 Размер текста - 17 +

Досрочно выйти останется также — не ранее 60 лет у мужчин и 55 у женщин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Государственную Думу 13 декабря будет внесен законопроект, предполагающий снижение возраста досрочного выхода на пенсию. О предложении законодателей стало известно из источников. «Установить продолжительность страхового стажа для получения права на досрочную пенсию 37 лет для мужчин и 32 года для женщин», — говорится в аналитической записке к законопроекту, который приводят «Известия». Сейчас действует норма страхового стажа не менее 42 лет у мужчин и 37 лет у женщин. Условие, при котором можно выйти досрочно, остается прежним — не ранее 60 лет у мужчин и 55 у женщин. Депутаты предполагают, что данная мера позволит стимулировать молодых людей работать с «белой» зарплатой и делать необходимые отчисления социального страхования. Законодатели надеются вывести из «серой» зоны до 50 процентов заработной платы и помочь гражданам повысить стоимость индивидуального пенсионного коэффициента. URA.RU рассказывало, что с 1 января 2024 года возможность досрочного выхода на пенсию будет доступна не только льготным категориям работников, но и тем россиянам, которые примут участие в новой государственной программе долгосрочных сбережений (ПДС).

В Государственную Думу 13 декабря будет внесен законопроект, предполагающий снижение возраста досрочного выхода на пенсию. О предложении законодателей стало известно из источников. «Установить продолжительность страхового стажа для получения права на досрочную пенсию 37 лет для мужчин и 32 года для женщин», — говорится в аналитической записке к законопроекту, который приводят «Известия». Сейчас действует норма страхового стажа не менее 42 лет у мужчин и 37 лет у женщин. Условие, при котором можно выйти досрочно, остается прежним — не ранее 60 лет у мужчин и 55 у женщин. Депутаты предполагают, что данная мера позволит стимулировать молодых людей работать с «белой» зарплатой и делать необходимые отчисления социального страхования. Законодатели надеются вывести из «серой» зоны до 50 процентов заработной платы и помочь гражданам повысить стоимость индивидуального пенсионного коэффициента. URA.RU рассказывало, что с 1 января 2024 года возможность досрочного выхода на пенсию будет доступна не только льготным категориям работников, но и тем россиянам, которые примут участие в новой государственной программе долгосрочных сбережений (ПДС).