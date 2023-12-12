В ЯНАО родителям компенсировали травму ребенка в детском саду

Администрация детского сада выплатила компенсацию — 20 тысяч рублей Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Администрация детского сада в Шурышкарском районе (ЯНАО) выплатила компенсацию в размере 20 тысяч рублей родителям травмированного ребенка. Добиться справедливости отцу пострадавшего удалось после обращения в прокуратуру, сообщается на сайте надзорного ведомства Ямала.

«Малолетний ребенок находился на территории детского сада „Олененок“. При скатывании с детской горки, он получил травму — эпифизарный перелом левой плечевой кости. Данная травма квалифицируется как средней тяжести вред здоровью», — уточняется в сообщении.

Прокуратура Шурышкарского района обратилась в суд с иском о взыскании с детского сада компенсации морального вреда. Суд взыскал в пользу представителя несовершеннолетнего 20 тысяч рублей. Решение исполнено.

Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде (ЯНАО) хирурги провели уникальную операцию для спасения жизни ребенка, упавшего с высоты. На протяжении 18 часов врачи боролись за ее жизнь.