12 декабря 2023

В ЯНАО родителям компенсировали травму ребенка в детском саду

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети и взрослые. Ханты-Мансийск, ребенок, горка
Администрация детского сада выплатила компенсацию — 20 тысяч рублей Фото:

Администрация детского сада в Шурышкарском районе (ЯНАО) выплатила компенсацию в размере 20 тысяч рублей родителям травмированного ребенка. Добиться справедливости отцу пострадавшего удалось после обращения в прокуратуру, сообщается на сайте надзорного ведомства Ямала.

«Малолетний ребенок находился на территории детского сада „Олененок“. При скатывании с детской горки, он получил травму — эпифизарный перелом левой плечевой кости. Данная травма квалифицируется как средней тяжести вред здоровью», — уточняется в сообщении.

Прокуратура Шурышкарского района обратилась в суд с иском о взыскании с детского сада компенсации морального вреда. Суд взыскал в пользу представителя несовершеннолетнего 20 тысяч рублей. Решение исполнено.

Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде (ЯНАО) хирурги провели уникальную операцию для спасения жизни ребенка, упавшего с высоты. На протяжении 18 часов врачи боролись за ее жизнь.

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Администрация детского сада в Шурышкарском районе (ЯНАО) выплатила компенсацию в размере 20 тысяч рублей родителям травмированного ребенка. Добиться справедливости отцу пострадавшего удалось после обращения в прокуратуру, сообщается на сайте надзорного ведомства Ямала. «Малолетний ребенок находился на территории детского сада „Олененок“. При скатывании с детской горки, он получил травму — эпифизарный перелом левой плечевой кости. Данная травма квалифицируется как средней тяжести вред здоровью», — уточняется в сообщении. Прокуратура Шурышкарского района обратилась в суд с иском о взыскании с детского сада компенсации морального вреда. Суд взыскал в пользу представителя несовершеннолетнего 20 тысяч рублей. Решение исполнено. Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде (ЯНАО) хирурги провели уникальную операцию для спасения жизни ребенка, упавшего с высоты. На протяжении 18 часов врачи боролись за ее жизнь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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