На Ямале врачи почти сутки боролись за жизнь ребенка, упавшего с высоты

В Салехарде (ЯНАО) хирурги провели уникальную операцию для спасения жизни ребенка, упавшего с высоты. Об этом сообщает пресс-служба окружного департамента здравоохранения.
«Девочка получила травмы после падения с высоты. На протяжении 18 часов врачи боролись за ее жизнь, после стабилизации состояния — провели операцию по ушиванию бронха», — сообщает пресс-служба депздрава ЯНАО в официальном telegram-канале.
В результате падения с высоты ребенок получил разрывы левого легкого и правого бронха. Операцию провели хирурги Евгений Семенов и Александр Бежацкий. Девочка находится в сознании и самостоятельно ходит, скоро ее отправят в Москву для операции по реконструкции бронха.
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