12 сентября 2023

На Ямале врачи почти сутки боролись за жизнь ребенка, упавшего с высоты

Хирурги из Салехарда провели операцию по спасению жизни ребенка
© Служба новостей «URA.RU»
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Хирургическая операция в Окружном кардиологическом диспансере «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии». Сургут, операция, хирург, врач, лупа хирургическая, доктора
В Салехарде хирурги спасли жизнь девочке, упавшей с высоты Фото:

В Салехарде (ЯНАО) хирурги провели уникальную операцию для спасения жизни ребенка, упавшего с высоты. Об этом сообщает пресс-служба окружного департамента здравоохранения.

«Девочка получила травмы после падения с высоты. На протяжении 18 часов врачи боролись за ее жизнь, после стабилизации состояния — провели операцию по ушиванию бронха», — сообщает пресс-служба депздрава ЯНАО в официальном telegram-канале.

В результате падения с высоты ребенок получил разрывы левого легкого и правого бронха. Операцию провели хирурги Евгений Семенов и Александр Бежацкий. Девочка находится в сознании и самостоятельно ходит, скоро ее отправят в Москву для операции по реконструкции бронха.

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В Салехарде (ЯНАО) хирурги провели уникальную операцию для спасения жизни ребенка, упавшего с высоты. Об этом сообщает пресс-служба окружного департамента здравоохранения. «Девочка получила травмы после падения с высоты. На протяжении 18 часов врачи боролись за ее жизнь, после стабилизации состояния — провели операцию по ушиванию бронха», — сообщает пресс-служба депздрава ЯНАО в официальном telegram-канале. В результате падения с высоты ребенок получил разрывы левого легкого и правого бронха. Операцию провели хирурги Евгений Семенов и Александр Бежацкий. Девочка находится в сознании и самостоятельно ходит, скоро ее отправят в Москву для операции по реконструкции бронха.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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