На Ямале врачи почти сутки боролись за жизнь ребенка, упавшего с высоты

Хирурги из Салехарда провели операцию по спасению жизни ребенка

13 сентября 2023 в 15:33 Размер текста - 17 +

В Салехарде хирурги спасли жизнь девочке, упавшей с высоты Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) хирурги провели уникальную операцию для спасения жизни ребенка, упавшего с высоты. Об этом сообщает пресс-служба окружного департамента здравоохранения. «Девочка получила травмы после падения с высоты. На протяжении 18 часов врачи боролись за ее жизнь, после стабилизации состояния — провели операцию по ушиванию бронха», — сообщает пресс-служба депздрава ЯНАО в официальном telegram-канале. В результате падения с высоты ребенок получил разрывы левого легкого и правого бронха. Операцию провели хирурги Евгений Семенов и Александр Бежацкий. Девочка находится в сознании и самостоятельно ходит, скоро ее отправят в Москву для операции по реконструкции бронха.

В Салехарде (ЯНАО) хирурги провели уникальную операцию для спасения жизни ребенка, упавшего с высоты. Об этом сообщает пресс-служба окружного департамента здравоохранения. «Девочка получила травмы после падения с высоты. На протяжении 18 часов врачи боролись за ее жизнь, после стабилизации состояния — провели операцию по ушиванию бронха», — сообщает пресс-служба депздрава ЯНАО в официальном telegram-канале. В результате падения с высоты ребенок получил разрывы левого легкого и правого бронха. Операцию провели хирурги Евгений Семенов и Александр Бежацкий. Девочка находится в сознании и самостоятельно ходит, скоро ее отправят в Москву для операции по реконструкции бронха.